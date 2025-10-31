Lebrija vivió su noche más mágica: el Antoniano firma una gesta histórica en la Copa del Rey

Fue un día mágico en el municipio de Lebrija. El pueblo se engalanó para una noche de gala para albergar el partido de Copa del Rey ante el CD Castellón. No querían que fuera un mero trámite para disfrutar ante sus paisanos. La afición recibió al equipo con bengalas, banderas al alza y camisetas rojiblancas para apoyar al CA Antoniano en uno de sus partidos más importantes de su historia.

A unos 85 kilómetros de Sevilla se vivió la gran sorpresa de la primera fase de la Copa del Rey. Este nuevo formato permite disputar los encuentros a partido único en el equipo que milita en la menor categoría. El Club Atlético Antoniano, que juega en Segunda RFEF, recibió al CD Castellón que disputa actualmente la Segunda División.

Un encuentro disputado que se coronó en el minuto 82

Fue un encuentro trabado que no tuvo un dominio claro del conjunto valenciano, a pesar de las dos diferencias de categoría. El conjunto de Lolo Rosano planteó bien el partido anulando todas las posibilidades del Castellón que apenas tuvo ocasiones de gol. Incluso, los lebrijanos dieron un disparo al larguero en la primera mitad.

En los últimos 15 minutos, con 0-0 en el marcador, el Antoniano sabía que tenía una posibilidad de oro y fue a por el partido. Presión alta, centros al área y disputa en balones divididos, siempre arropados por la afición lebrijana que jaleaban a sus jugadores, algunos de ellos vecinos del municipio.

Corría el minuto 82, hasta que Juan Serrano golpeó la pelota al fondo de la red en la que no pudo hacer nada el guardameta del Castellón. Fue una auténtica locura. El pueblo, entregado a su equipo, estalló con el júbilo tras el tanto.

Sevilla FC y Real Betis, posibles rivales en Copa

Tan solo quedaba aguantar el resultado y esperar a que llegara el final. Así fue. El Antoniano vivió una de las noches más gloriosas de su historia. Con este triunfo ahora toca pensar en los próximos rivales de la segunda fase de la Copa del Rey. Las bolas del destino dictaminarán suerte el próximo 11 de noviembre y decidirá si le toca Sevilla o Betis.

En el caso de que le toque al Sevilla FC, será un partido especial para Lolo Rosano, técnico del CA Antoniano, ya que militó varias temporadas en categorías inferiores del conjunto de Nervión e incluso jugando la Youth League con el Juvenil A. El azar decidirá. La próxima eliminatoria se jugaría los días 2, 3 y 4 de diciembre en el campo del CA Antoniano. De momento, toca disfrutar de un triunfo histórico que ha puesto Lebrija en el epicentro del fútbol copero.