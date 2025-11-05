Los siete pecados del Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield que ni Courtois pudo tapar

La derrota del Real Madrid en Anfield fue de las que dejan más herida en el recuerdo que en la hoja de servicios. El 1-0 final no fue un reflejo fiel de lo que se vio en el campo, con un Liverpool amo y señor del partido, frente a un rival sin más respuestas que la prodigiosa actuación de Courtois. El portero belga evitó la goleada realizando ocho paradas, varias de ellas descomunales, goles cantados que no subieron al marcador. A ellas se agarró Xabi Alonso para diferenciar esa derrota del manotazo del Metropolitano, pese a que la puesta en escena general de su equipo fue muy parecida, encendiendo varias alarmas que ponen el foco, precisamente, en el entrenador guipuzcoano.

No parece casualidad que los tres últimos partidos contra equipos ingleses del Real Madrid se hayan resuelto con derrotas claras. Lo fueron las dos contra el Arsenal en cuartos de final el año pasado, aún con Ancelotti, y lo fue la de este martes en Anfield. Al mismo saco se podría incorporar la del Mundial de Clubs contra el PSG. En todos los casos, quedó de manifiesto la inferioridad blanca en ritmo e intensidad. Contra el Liverpool, además, los blancos corrieron cuatro kilómetros menos que su oponente.

Alexis Mac Allister, durante el Liverpool-Real Madrid. / ADAM VAUGHAN / EFE

A Xabi Alonso le preguntaron en la previa por las deficiencias de su equipo en el balón parado. "Estamos trabajando en ello", despejó. El gol de Mac Allister en Liverpool llegó en una falta lateral y tres de los 'milagros' de Courtois fueron en jugadas de estas características. En uno de ellos, remató un Van Dijk (1,95) que estaba siendo marcado por Vinícius (1,76). Cuatro de los cinco goles del Atlético en el derbi también arrancaron en acciones con la pelota detenida.

Virgil van Dijk durante el partido de la UEFA Champions League que han jugado Liverpool FC y Real Madrid. / ADAM VAUGHAN / EFE

Xabi Alonso creyó encontrar la cuadratura del círculo en el clásico. El experimento de colocar al mediocentro zurdo Camavinga como extremo derecho fue exitoso y le permitió encajar la jerarquía de sus estrellas con el equilibrio de su centro del campo. En Anfield, sin embargo, descubrió que solo había sido un parche. El francés, fuera de posición, apenas aportó al colectivo, que echó menos una vía natural de escape por esa banda para salvar la asfixiante presión 'red'. La más natural, Brahim, compareció en el campo en el minuto 89.

Camavinga, Tchouaméni y Salah en el Liverpool-Real Madrid. / Associated Press / LaPresse / LAP

El turco se ha hecho imprescindible en este Real Madrid por méritos propios, pero también por la falta de alternativas para ejercer su rol de generador de juego. Arne Slot, consciente de esa condición, se esmeró en cortocircuitar el flujo de balones hacia Güler, provocando que el Madrid fuera incapaz de trenzar posesiones largas con las que templar el ritmo vertiginoso del Liverpool. Ceballos parecía un buen socio en Anfield, pero no llegó a salir del banquillo.

Arda Güler, frenado por Robertson. / Jon Super / AP

El fichaje de Huijsen ha sido un indiscutible acierto del Real Madrid. Tiene presencia, jerarquía, buena salida de balón y una juventud insultante (20 años). Pero este último aspecto lleva aparejados ciertos riesgos que quedaron patentes en Anfield. El partido contra el Liverpool superó al internacional español, que cometió numerosos errores con el balón que envalentonaron al Liverpool. Es el lógico peaje a pagar por su inexperiencia, pero no deja de ser un problema para Xabi Alonso.

Dominik Szoboszlai y Dean Huijsen en el Liverpool-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El delantero francés venía de hacer un inicio de temporada descomunal, con 18 goles en 14 partidos. Sin embargo, volvió a apagarse en un partido de la máxima exigencia. En temporada y media, Mbappé solo cuenta en su haber con una gran noche colosal, la del 3-1 contra el Manchester City en el 'playoff' de la pasada Champions. En Anfield, pasó desapercibido, con apenas tres remates que no llegaron ni siquiera hasta las manos de Mamardashvili.

Mbappé se lamenta durante el Liverpool-Real Madrid. / Associated Press / LaPresse / LAP

Xabi Alonso tenía la responsabilidad de cambiar el partido desde la pizarra y no lo hizo. Sus cambios fueron predecibles y 'políticos', algo que no parece casual tras el incendio que generó Vinícius tras su sustitución en el clásico. En Anfield, sacrificó a los jugadores de menor jerarquía, Camavinga y Güler, para dar entrada a los dos cromos con más lustre del banquillo, Rodrygo (que no marca desde marzo) y Alexander-Arnold. Un cambio radical con respecto al Mundial de Clubs, cuando hizo titular, y con notable éxito, al ahora olvidado Gonzalo.

Xabi Alonso y Vinícius, al final del partido. / ADAM VAUGHAN / EFE

