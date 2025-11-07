Ciclismo
Premier Tech deja de ser patrocinador principal del equipo ciclista Israel
"La razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que resulta insostenible continuar", argumentan
La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.
"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.
"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.
"En primer lugar, queremos agradecer al equipo --ciclistas y personal-- por las cuatro temporadas inolvidables a su lado y reconocer sus increíbles logros y profesionalismo, tanto dentro como fuera de la carretera", subrayó Premier Tech en la misma nota de prensa.
"Llevamos 30 años involucrados en el ciclismo, pero, sobre todo, desde 1923 nos apasionan nuestros sectores, nuestros mercados, nuestros clientes y nuestro equipo. Ellos son la esencia de nuestro propósito y la razón de ser de Premier Tech. Queremos que cada uno de estos grupos de interés se sienta entusiasmado y orgulloso de asociarse a Premier Tech, sus marcas, sus productos y sus servicios", señaló el texto de prensa.
"La ambición de Premier Tech en el ciclismo siempre ha sido tender puentes entre todos los niveles del deporte, allanando el camino para que atletas y personal alcancen su máximo potencial. Apoyar el crecimiento del deporte, junto con el desarrollo de los ciclistas de Quebec y Canadá, es la esencia de este compromiso y seguirá siéndolo en el futuro", zanjó la nota.
