Bezzecchi suma su cuarta 'pole position' de la temporada

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha sumado su cuarta 'pole position' de la temporada, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Portugal de MotoGP que se disputa en el circuito de Portimao.

Junto a Marco Bezzecchi en la primera línea de la formación de salida estarán el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que llegaba desde la primera clasificación.

Tal y como sucediera en Moto3 y Moto2, los pilotos de MotoGP no las tuvieron todas consigo en la tanda libre previa a las clasificaciones oficiales, por lo que fueron muchos los pilotos que decidieron 'aguantar' en sus talleres para comprobar cómo se encontraba la pista en función del rendimiento de sus rivales.

Poco a poco se fueron animando y con el asfalto secándose paulatinamente, aunque no llegó a hacerlo por completo en la tanda libre, al final prácticamente todos los pilotos salieron a pista para poner a punto sus motos para las clasificaciones oficiales.

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) acabó siendo el más rápido de esos libres con un tiempo de 1:41.654, por delante de los también españoles Alex Márquez y Joan Mir (Honda RC 213 V).

Con esas condiciones comenzó la primera clasificación, en la que había nombres propios como los del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Enea Bastianini (KTM RC 16) y Luca Marini (Honda RC 213 V) con el ambicioso objetivo de lograr el pase a la segunda clasificación.

El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que se probó nuevamente en los entrenamientos libres, decidió causar baja en el resto del gran premio a consecuencia de las molestias que le produjo la fuerte caída que sufrió el primer día en la curva uno.

Así, Raúl Fernández intenta recuperarse para llegar al próximo fin de semana, con ocasión del último gran premio de la temporada, el de la Comunidad Valenciana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, en plenitud de facultades físicas.

Fabio Quartaro fue el primero en marcar referencias al rodar en 1:39.588, seguido por Enea Bastianini y Nicolo Bulega (Ducati Desmosedici GP25), piloto italiano que sustituye al lesionado campeón del mundo español Marc Márquez y probador del equipo de fábrica de Ducati en 2026, quien a pesar de llegar de una categoría tan distinta como es Superbikes, está protagonizando un buen fin de semana con las más potentes MotoGP.

Así se entró en el segundo y último 'time attack' de la primera clasificación, con el asfalto prácticamente seco en todos los 'puntos delicados' de la 'montaña rusa' que es el circuito de Portimao, en el que Luca Marini se encaramó a la primera posición con 1:39.535.

Por detrás de él iban en parciales de vuelta rápida varios pilotos aunque Luca Marini rebajó su mejor tiempo al rodar en 1:39.003, pero Fabio Quartaro le batió al parar el cronómetro en 1:38.661, como también el australiano Jack Miller, que se quedó a 253 milésimas de segundo del francés (1:38.914) al rodar tras su rebufo, y ambos lograron el pase a la segunda clasificación.

Precisamente Fabio Quartararo, que llegaba 'caliente' de la primera clasificación, se encargó de marcar las referencias al rodar en 1:38.518 a las primeras de cambio, aunque por detrás de él, Alex Márquez le quitó la primera posición, 1:38.098.

Tras la estela de Alex Márquez se situó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se quedó a 27 milésimas de segundo, con Pedro Acosta tercero a 92 milésimas de segundo, finalizando así el primer 'time attack', pues todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer el preceptivo cambio de neumáticos.

El primero en salir nuevamente a pista fue Aldeguer, seguido por Miller y Bezzecchi, con el resto de pilotos saliendo tras ellos poco después, salvo en el caso de Pol Espargaró, que tuvo que esperar una vuelta a que sus mecánicos realizasen una serie de cambios técnicos en su KTM RC 16 del equipo de pruebas.

En ese segundo 'time attack' el italiano Marco Bezzecchi pulverizó el tiempo de Alex Márquez al rodar en 1:37.556 ya en su primera vuelta, con Pedro Acosta segundo, tras superar igualmente a un Alex Márquez que en su primer intento no consiguió superar a sus rivales, lo que sí hizo Fabio Quartararo para ponerse segundo.

En su segundo intento de vuelta rápida Alex Márquez se fue por los suelos en la curva tres, quedando fuera de la pelea por la 'pole position' y fuera de la primera línea de salida.

La 'pole position' acabó al final en manos de Marco Bezzecchi, a pesar de los intentos de Pedro Acosta por desbancarlo, pero al final se tuvo que conformar con la segunda posición, con Fabio Quartararo tercero.

Desde la segunda línea de la formación de salida saldrán 'Pecco' Bagnaia, Alex Márquez y Johann Zarco; Joan Mir, Jack Miller y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) lo harán desde la tercera, y Pol Espargaró, Fermín Aldeguer y Ai Ogura, desde la cuarta.