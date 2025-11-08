El Sevilla se impone y rompe la racha de catorce victorias seguidas del Betis

El bote del Sevilla ha puesto fin a una era en la regata Sevilla-Betis al imponerse este sábado en la dársena del río Guadalquivir, rompiendo así la histórica racha de catorce victorias consecutivas del equipo verdiblanco desde 2011. Con esta victoria, los remeros sevillistas vuelven a levantar el Cocodrilo catorce años después y reescriben una de las rivalidades más emblemáticas del deporte sevillano.

Los remeros sevillistas han vuelto a alzar el Cocodrilo después de que lo hicieran por última vez en 2010 y lo han hecho en una edición que tenía la meta en la Torre del Oro, tras una regata muy competida que, finalmente, el bote del Sevilla se llevó con una clara ventaja.

Victoria con sabor a revancha

El Sevilla ha informado de que "el bote sevillista -capitaneado por Ignacio Muñoz- se ha impuesto en la clásica del Guadalquivir 14 años después tras un buen ritmo sobre la orilla más pegada a Sevilla, con lo que vuelve a abrir un poco más de diferencia en el palmarés al colocarse con 31-28".

Resultados por categorías

En el resto de categorías, el Sevilla se impuso en veteranas femeninas y aspirantes masculinos, mientras que el bote verdiblanco lo hizo en veteranos masculinos, absoluta femenina y aspirantes femeninas.