Muriqi cosecha ante el Getafe tres puntos de tranquilidad para el Mallorca

Un gol de Vedat Muriqi al cuarto de hora de partido dio este domingo tres puntos de tranquilidad al Mallorca para afrontar el parón de selecciones tras superar por 1-0 a un Getafe que lo intentó, pero se topó con una buena versión de Bergström.

Los dos equipos comenzaron mostrando mucha intensidad, aunque las imprecisiones de los bermellones les costaron algún susto en los primeros minutos que el equipo de Bordalás no supo materializar.

El Mallorca, sin embargo, tomó la delantera muy pronto. Un balón largo de Samu Costa encontró a Mojica, que corrió el costado izquierdo con toda la libertad del mundo, puso un centro raso y Muriqi batió a placer a David Soria.

El centrocampista portugués fue uno de los protagonistas en clave mallorquinista al mostrar esa versión destructora que tanto anhelaba Jagoba Arrasate desde la temporada pasada, fruto también del buen hacer de Omar Mascarell.

Ambos equipos protagonizaron varios encontronazos durante la primera parte de un duelo poco dinámico y en el que las acciones a balón parado tuvieron especial importancia.

Así llegaron las mejores oportunidades del Getafe, aprovechando las dudas de Bergström en el juego aéreo a pesar de ser el jugador más alto de LaLiga EA Sports, y en un balón dividido pudo empatar el elenco visitante, pero Valjent estuvo atento para sacar el esférico cuando estaba a punto de entrar en la portería.

El cuadro madrileño fue cogiendo protagonismo con la pelota en sus pies y empezó a embotellar al Mallorca tras el paso por vestuarios. Luis Milla hizo suyo al equipo y siguió probando al portero finlandés, que pudo lucirse ante un disparo de Álex Sancris dirigido a la cepa de un poste.

Quiso darle más contención a su equipo Arrasate, sacando del terreno de juego a un Jan Virgili poco participativo y dando entrada a Antonio Sánchez, por lo que dejó a su equipo sin extremos y con él y Darder tirados a las bandas.

Siguió insistiendo el elenco azulón desde los saques de esquina y en una acción posterior a un córner pudo rascar un penalti de una mano de Johan Mojica, pero el árbitro entendió que fue Mauro Arambarri el que agarró de un brazo al colombiano para colocarlo en una posición antinatural.

El arreón final del Getafe no le sirvió para logra al menos un punto en Son Moix, donde el Mallorca consiguió su segundo triunfo como local del curso y confirmó un cambio de tendencia al sacar siete de los últimos doce puntos que le permiten afrontar el parón fuera de los puestos de descenso.