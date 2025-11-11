Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El tenista de El Palmar se enfrentará al estadounidense por un hueco en las semifinales de Turín
Redacción / agencias
Roma
El español Carlos Alcaraz se mide, en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, al estadounidense Taylor Fritz, que este lunes venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4.
Alcaraz jugará contra el finalista de la pasada edición, un Fritz que perdió ante el italiano Jannik Sinner. Será un duelo de ganadores en el grupo Jimmy Connors, pues el murciano ganó en su estreno al australiano Álex de Miñaur, con las semifinales como premio.
Es la primera vez en tres participaciones que el de El Palmar gana su primer partido de la fase de grupos.
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
- El COAC 2026 ya tiene orden de actuación: cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho o Los Calaíta