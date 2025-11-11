Así es el 'búnker' en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante

La selección argentina liderada por Lionel Messi prepara en Algorfa (Alicante) su partido amistoso de esta semana, que disputará en Luanda contra Angola, este viernes 14 de noviembre. Lo hace en un escenario de lujo como es La Finca Resort, intentando alejarse lo máximo posible de miradas indiscretas, en un ambiente de tranquilidad tanto para él como para sus compañeros.

La AFA (Asociación de Fútbol Argentino) mantuvo el secretismo de la ubicación de este mini stage preparatorio hasta casi última hora, con el objetivo de facilitar la llegada del astro de su selección, que este mismo sábado disputó un partido de play-off de la MLS (Major League Soccer), la liga estadounidense, con su actual club, el Inter Miami.

Antes de aterrizar en Alicante, Messi hizo una parada en la que ha sido su casa durante gran parte de su vida, Barcelona, para conocer de primera mano el aspecto del Camp Nou tras una reforma que ya está muy avanzada. A primera hora de este lunes, el exazulgrana llegó a unas instalaciones que serán su hogar hasta el jueves, cuando vuele al país africano junto al resto de la expedición.

Así es La Finca Resort

La Finca Resort, en Algorfa, es un paraje de lujo y tranquilidad, que por ejemplo ya ha sido la base de pretemporada del Elche en los últimos años, por lo que en el hotel ya saben perfectamente lo que es acoger a una entidad futbolística de primer nivel. Ahora lo hace, eso sí, con la vigente campeona del mundo, que se alojará en habitaciones cuyo precio, en función de la temporada, oscila entre los 150 y los 300 euros la noche, dependiendo de la modalidad elegida por tamaño y servicios.

Allí, Messi se ha encontrado con más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, jardines y excepcionales vistas abiertas al campo de golf. Un paraje de la naturaleza ideal para desconectar o, en el caso de los argentinos, coger fuerzas de cara a un partido que será de carácter amistoso, pero que servirá a Lionel Scaloni como una de las últimas pruebas antes del Mundial que se celebra el verano que viene en Estados Unidos, Canadá y Mexico.

Leo Messi y Rodrigo de Paul llegan a La Finca Resort, en Algorfa (Alicante) para la concentración. / EFE

La Finca Resort está en el corazón de la Costa Blanca, a menos de media hora del aeropuerto de Alicante-Elche y en el enclave de un pueblo con encanto como Algorfa, uno de los más bellos del interior de la Vega Baja. El complejo deportivo de sus instalaciones está equipado con tecnología de vanguardia, pistas de pádel, gimnasio de alto rendimiento y spas, lo que le ha consolidado como un centro de entrenamiento de referencia para deportistas de élite.

En este hotel y en la zona elegida por la selección argentina para vivir durante esta semana, Messi tendrá asegurada la tranquilidad necesaria para preparar el duelo contra Angola, ya que además de la seguridad del establecimiento para impedir el acceso a cualquier persona no autorizada se ha reforzado para esta semana que será frenética en La Finca Resort.

Suscríbete para seguir leyendo