FÚTBOL (SELECCIÓN)
España desconvoca a Lamine y acusa al Barça de ocultarle información de su lesión
"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia" sin haber sido comunicado al cuerpo médico de la Selección
Nuevo episodio del desencuentro entre el Barcelona y la selección en torno a la figura de Lamine Yamal. El jugador ha sido desconvocado para los partidos de Georgia y Turquía con un comunicado de los servicios médicos en el que manifiestas su "sorpresa y malestar" porque el jugador ha sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis ayer lunes por la mañana" sin haber sido comunicado a la RFEF.
Este enfrentamiento no es nuevo. La polémica entre Hansi Flick y Luis de la Fuente se originó por un cruce de declaraciones sobre el estado físico de Lamine Yamal tras un partido con la selección española. Flick criticó a la selección por, supuestamente, no cuidar al jugador y traerlo lesionado de vuelta a Barcelona, aunque luego se aclaró que la lesión de Yamal fue producto de una infiltración intramuscular, práctica común. De la Fuente respondió sorprendido por la falta de empatía de Flick, recordándole que también fue seleccionador, y aclaró que la decisión de convocar o no a un jugador responde siempre al criterio médico.
El elegido para suplir a Lamine Yamal es el rayista Jorge de Frutos, que ya había aparecido en las últimas convocatorias. El rayista se incorporará en el día de hoy para trabajar con normalidad con el grupo de cara a los partidos en Georgia y ante Turquía en Sevilla.
El comunicado de los servicios médicos de la selección
"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.
Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.
Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".
