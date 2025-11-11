Fabio Quartararo: "Soy mejor piloto que cuando fui campeón"

Fabio Quartararo (Niza, 1999), vivió un mágico 2021 que le coronó campeón del mundo de MotoGP y que hoy parece estar muy lejos. El ‘Diablo’ atraviesa un momento delicado, de máxima incertidumbre. Asegura que sigue creyendo en el proyecto de Yamaha, pero su paciencia se agota.

¿Qué queda del Fabio que empezó en las motos, que decidió dejar su casa, su familia y amigos para instalarse en España con 14 años, en busca de su sueño?

Quedan las ganas de ganar, de estar en lo más alto posible. Eso nunca lo he perdido y pienso que es muy bueno.

En 2021 fue campeón y en 2022, subcampeón. Lleva tres años sin pelear por títulos ni victorias. ¿Cómo se acostumbra uno a ese cambio tan radical?

No se acostumbra, son momentos difíciles. Es duro dar la misma energía que en 2021 para luchar por un quinto o un octavo. Y eso es lo que he tenido que aprender durante los tres últimos años.

Ahora que el mercado de MotoGP se está moviendo de cara a 2027, háblenos de su última renovación con Yamaha. Le criticaron en su día al considerar que se movió solo por dinero ¿Puede explicar los motivos que le llevaron a firmar?.

Había bastantes, por ejemplo, que Yamaha iba a tener un equipo satélite, que vino un ingeniero que me daba muchísima confianza. Además, el proyecto del V4 también era importante. Y mi ego, pensar 'hemos ganado, hemos estado lo más bajo y queremos volver arriba'. Pero tampoco voy a negar que la parte económica estuvo ahí. La gente se piensa que fue solo por eso y no es verdad, pero sí contribuyó a que me quedase en Yamaha.

"He pensado muchísimo en las ganas de volver a ganar con Yamaha, pero ahora pesan más las ganas de volver a ganar" Fabio Quartararo

Ha dicho que aquella fue su última oportunidad a Yamaha. Ahora que la situación parece estancada ¿cuál es el plan?

Ha sido un año un poco difícil, mejor que el año pasado, pero todavía complicado. Y tengo ganas de ver cómo va el nuevo prototipo de 2026. A partir de ahí tomaremos la decisión. He pensado muchísimo en las ganas de volver a ganar con Yamaha, pero ahora pesan más las ganas de volver a ganar.

¿Hay un plazo límite de reflexión? ¿Los test de Valencia o Sepang podrían ser el punto de inflexión?

Lo primero es ver un poco cómo está la situación, también habrá que moverse, claro, pero antes de tomar una decisión no es malo tener una primera una toma de contacto. No hay una fecha clave, es más una cuestión de feeling con la moto. Mi mejor amigo es mi manager y confío al cien por cien en él, él sabe lo que siento.

En cualquier caso quiere una moto ganadora…

Sí, sí, eso es lo único que quiero ahora mismo, tener una moto con la que poder volver a ganar.

Un manager con mucha experiencia nos dijo que el piloto con más potencial de MotoGP a parte de Marc Márquez es Fabio Quartararo ¿se siente un poco como Fernando Alonso, un gran piloto que no tiene resultados porque no dispone de las herramientas necesarias para ganar?

Bueno, si me comparan con Fernando Alonso es muy, muy buena señal, porque es de los mejores pilotos de la historia. Pero claro, llega un momento en el que toca asegurarse de tener el mejor material para luchar por lo que quiero.

¿Cree que a día de hoy es mejor piloto que en 2021?

Soy muchísimo mejor que cuando fui campeón. En esa época realmente todo fluía, todo era muy fácil. Hacer un cuarto era una decepción. Ahora hacer un cuarto o un quinto es genial. He aprendido a gestionar la situación de estar dándolo todo para sacar siempre el máximo posible.

¿Considera que se valoró en su justa medida su título por el hecho de no estar luchando contra Marc Márquez?

Sí, creo que un título se gana y se pierde. Así es la vida, mañana cualquiera se puede lesionar. Y al final cuando yo gané el título, Marc ganó la carrera, el mismo día. Por supuesto que él no estaba cien por cien recuperado, pero pienso que mi campeonato fue bastante valorado.

Las concesiones parece que no han dado resultado en el caso de Yamaha, mientras parece que Honda sí está avanzando. Y el motor nuevo tampoco funciona según lo esperado. ¿Llega a entender la causa de los problemas, entiende lo que sucede en su equipo?

No soy la persona adecuada para explicar lo que ha pasado y lo que está pasando ahora mismo. Mi trabajo es dar lo mejor en la pista y la evolución del pasado, presente y futuro se lo dejo a los ingenieros o al team manager.

Con los cambios en la cúpula de Yamaha, con Bartolini al frente ¿se trabaja mejor?

Bartolini lleva casi dos años con nosotros y sí, se trabaja mejor, aunque los resultados, desafortunadamente, no son los queremos.

¿Hasta qué punto es importante haber recuperado el equipo satélite, tener cuatro motos en pista para comparar?

Este año no hemos podido sacar muchas conclusiones, porque no hemos tenido demasiadas mejoras. Hemos puesto el foco en preparar 2026 y por eso creo que es importante ver cómo va la nueva moto.

Es de los pocos pilotos al que las lesiones le están respetando, pero a nivel mental, ¿cómo se prepara?

Mentalmente 2023 fue un año muy difícil, el peor de mi carrera, ahora me lo tomo con más calma. Antes le daba muchísima importancia a la posición, más que a lo que yo daba en la pista. Alguna carrera doy mi máximo y es un quinto o un noveno, intento que no me afecte tanto la posición, si he dado toda la energía que había que dar. Por supuesto estaría mucho mejor luchando por victorias y podios, pero son momentos difíciles que debes asimilar.

¿Tiene amigos en el paddock después de 6 años en MotoGP?

Voy a la mía, estoy con mi gente. Toni Arbolino es muy amigo mío, no solo en el paddock, sino fuera. No es que no me relacione con ningún piloto de la categoría, me llevo bien con casi todo el mundo, pero diría que el único amigo es Tony.

¿Cree que cambiará mucho el panorama actual en MotoGP con el nuevo reglamento de 2027?

No lo creo. Por supuesto que pilotar esas motos será diferente, pero no espero que sea un cambio radical. Será más un tema de adaptación .

¿Qué marcas pueden dar un salto importante?

No soy ingeniero, pero pienso que más o menos el panorama será muy similar al que vemos ahora mismo en la clasificación.

¿En qué se ha notado la llegada de Liberty , los dueños de la Fórmula 1, a MotoGP?

Estoy centrado en lo mío y prefiero no comentar el tema, no por positivo o negativo, solo que realmente creo que se va a notar más adelante, que todavía es muy temprano.

¿El regreso de Márquez, que cambió de marca, de entorno y renunció a una ficha muy alta para volver a ganar, le puede servir de inspiración?

A ver, en el caso de Marc, lo hizo entre contratos, era un momento más delicado, pero renunció a una cifra económica muy grande para tener una moto competitiva y eso me sirve de ejemplo al pensar en mi futuro. La apuesta de Marc, lo que ha conseguido, lo tengo en la cabeza.