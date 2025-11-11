La Selección Española vuelve al estadio de La Cartuja en su camino al Mundial de 2026

La Selección Española regresa al estadio de La Cartuja en su camino al Mundial de 2026. Será el próximo 18 de noviembre, frente a Turquía, encuentro para el que ya hay convocatoria de Luis de la Fuente.

La Roja no jugaba en el estadio sevillano desde el 12 de octubre de 2023, cuando se enfrentó a Escocia en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024, encuentro en el que España ganó 2-0. Ahora será la primera vez que el combinado español jugará con el aforo ampliado, con capacidad de 70.000 espectadores, después de las obras de remodelación de La Cartuja.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asistido esta mañana, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, a la presentación de este partido de la fase de clasificación del Mundial 2026, que enfrentará a la Absoluta Masculina ante el combinado de Turquía, el próximo martes 18 de noviembre, a partir de las 20:45 horas.

Del Pozo ha estado acompañada por Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol; Manuel Lalinde, director general de la Real Federación Española de Fútbol, y Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo y de la Selección Absoluta Masculina, entre otras autoridades. La consejera ha señalado que "La Roja vuelve a casa, vuelve al Estadio La Cartuja de Sevilla, la Casa del fútbol español".

Este regreso al estadio La Cartuja se produce "por vez primera tras los trabajos de renovación de sus instalaciones que, entre otras cuestiones, han permitido la ampliación de su graderío", ha destacado.

La consejera ha agradecido a la Real Federación Española de Fútbol "haber elegido de nuevo a Sevilla, a Andalucía, como sede de un nuevo partido oficial de la Selección Española".