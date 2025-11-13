2025 es suyo: Carlos Alcaraz, número uno mundial

Era uno de los grandes objetivos del año y el que perseguía con más ansias en este final de temporada. Carlos Alcaraz ha conseguido asegurarse el número uno del mundo hasta final de año después de superar al italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) para hacer el pleno de victorias en la fase de grupos de las ATP Finals y conseguir el billete para las semifinales como primero de grupo.

En Turín, el murciano ya tiene el primero de los dos premios que buscaba. Hasta el próximo Open de Australia (19 enero - 1 febrero) el tenista de El Palmar será el líder del tenis mundial, quitándose ya de encima la presión antes del momento de la verdad.

Además, evita a Jannik Sinner hasta una hipotética final después de que los dos grandes favoritos hayan cumplido los pronósticos quedando primeros de grupo. El italiano ya sabe que se las verá ante De Miñaur, que se benefició del triunfo del murciano para hacer buena su única victoria en el torneo.

De hecho, el triunfo del australiano ante Fritz en la jornada matinal ya había dado el pase a Alcaraz, que pese a ello no ha querido dejar pasar la oportunidad de afianzar el número uno. Una victoria que además le mete en el selecto grupo de jugadores que han conseguido alcanzar los 70 triunfos en una sola temporada. Un hito solo a la altura de nombres como los del propio Sinner, Nadal, Djokovic, Federer y Murray.

EN EL MOMENTO OPORTUNO

Una victoria que fue trabajando poco a poco en el primer set tratando de apagar la ambición de Musetti y de todo el público, que al más puro estilo Copa Davis, se volcó con su tenista en busca de la machada. Aguantó y bien durante todo el set, hasta que en el décimo juego, el murciano dio el acelerón inesperado. Trabajo desde el resto y machacó con la derecha tan suya para arrebatar todas las ilusiones al italiano.

Sin tiempo para reaccionar, Alcaraz siguió apretando a Musetti sin piedad y no encontró más oposición al otro lado. Sin necesidad de inventar demasiado, el español consiguió romper el partido por completo para caminar sin dificultades a una victoria que pese a no ser de las más complicadas, ni de las más lúcidas, recordara para siempre.

2025 llevará su nombre como número uno a final de año como ya hiciera en 2022. Con ello ya en el bolsillo, todas las miradas puestas en conquistar la Copa de Maestros.

ZVEREV O AUGER-ALIASSIME

Para conocer el rival en semifinales, Alcaraz deberá esperar hasta el último turno de la jornada de este viernes para saber si será ante Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. El ganador del último partido de la fase de grupos ya sabe que se cruzará con el número uno del mundo en busca de la gran final de maestros. En el otro lado, Sinner se las verá con Álex De Miñaur, aunque antes deberá jugar ante Shelton en un partido ya sin historia.

Carlos Alcaraz, Finales ATP / Stefano Guidi/ZUMA Press Wire/dp / DPA

"Significa un mundo para mí ser número uno. A principios de año, lo veía muy lejos porque Sinner ganaba todos los torneos. Sin embargo, desde la mitad de temporada me enfoqué en este objetivo porque fui capaz de mostrar un gran nivel en cada torneo. He peleado mano a mano con Sinner en este último tramo por el número uno. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mí mismo" aseguró pletorico el tenista de El Palmar sobre la consecución del número uno antes de ser ovacionado como tal en el Inalpi Arena de Turín.

Ocho títulos, 70 triunfos y un nivel de tenis espectacular avalan sin duda al nuevo rey del tenis mundial. Don Carlos Alcaraz Garfia.