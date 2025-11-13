Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, en directo
El tenista español, ya clasificado para las semifinales, se enfrenta al italiano en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año
Redacción / EFE
Roma
El español Carlos Alcaraz, que ya tiene garantizado su acceso a las semifinales de las Finales ATP, se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti, en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año.
Es la primera vez en la edición que Alcaraz juegue en el turno de noche en Turín, pues los dos partidos previos los disputó en el primero, no antes de las 14.00 (13.00 GMT). Musetti, en cambio, jugará su segundo duelo en este horario, después de su victoria el martes ante el australiano Álex de Miñaur.
El murciano depende de sí mismo para estar en la próxima ronda, pues apuntarse un set le garantizaría estar en semifinales independientemente del resto de resultados.
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración
- Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- ¡Déjame pasar, por favor!': un viaje en el metro de Sevilla, saturado a diario con 60.000 usuarios y sin nuevos trenes
- La ONCE deja 350.000 euros en Nervión y más de 1,6 millones entre tres provincias andaluzas
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego