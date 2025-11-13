MotoGP vive con emoción el regreso del Mundial a Valencia tras la dana

“He de confesarlo: jamás pensé, nunca, ni en mis peores sueños, que una catástrofe de esa envergadura pudiese ocurrir en nuestro país. Siempre pensamos, ¿verdad?, que esas cosas, los tsunamis, diluvios y catástrofes climáticas ocurren lejos, muy lejos, de España. La verdad es que fue escalofriante pensar en lo que había ocurrido”.

El piloto catalán Maverick Viñales, estrella del equipo KTM, ha reconocido, hoy, en el regreso del Mundial de motociclismo a Cheste (Valencia), un año después de la dana, que “la intención de todos nosotros es ayudar a los valencianos a olvidar, por unos días, aunque sé que es muy difícil, aquella desgracia y, sobre todo, sus consecuencias. Estamos aquí para que disfruten del espectáculo y todos, absolutamente todos, estamos muy contentos de este reencuentro”.

Cheste, Chiva, Valencia y el Circuito Ricardo Tormo ha recibido hoy con los brazos abiertos y (casi) sus mejores y más lindas imágenes, justo un año después de la trágica y devastadora dana, a los 1.500 habitantes del ‘paddock’ del Mundial de motociclismo.

Organizadores, equipos, patrocinadores y pilotos disfrutan del regreso a Cheste (Valencia), después de que la trágica y demoledora dana obligase a la suspensión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana del pasado año.

Hace ahora un año (29 de octubre, sí, desolador 29 de octubre), el diluvio destrozó un montón de pueblos, carreteras, industrias, vidas (229), arrasando todo lo que encontraba a su paso. Aquel 29 de octubre, el Mundial se encontraba en Sepang (Malasia) para celebrar el penúltimo gran premio de la temporada, donde el madrileño Jorge Martín (Ducati) y el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) se disputaban, cuerpo a cuerpo, el título mundial de MotoGP.

El circuito valenciano apenas sufrió daños, pero tres de sus cuatro accesos, los puentes del Barranco del Poyo (Chiva), de la A-3 y del acceso principal al trazado valenciano desaparecieron del mapa, con la misma crudeza que las aguas se llevaron por delante 170.000 metros cuadrados de aparcamientos. El circuito quedó totalmente aislado hasta el 5 de diciembre, que volvió a funcionar, bajo mínimos.

Àlex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, para bien y para mal, protagonistas del GP de Valencia. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Mientras se calculaban los daños, los organizadores del campeonato daban vueltas, en Malasia, a la posibilidad de poner punto y final al campeonato en Sepang, acudir a Cheste para celebrar el GP de la Comunidad Valenciana como homenaje al pueblo valenciano o buscar un escenario alternativo para poder celebrar las últimas cuatro carreras. Todo empezó a resolverse cuando ‘Pecco’ Bagnaia, primero, y Marc Márquez, inmediatamente después, dijeron que no se podía correr en Valencia, estuviese o no el circuito en condiciones.

“Por supuesto que se podía correr en Cheste”, señala Pablo Pernía, DIRCOM del trazado valenciano, aún visiblemente emocionado cuando habla de aquellos días. “Pero nadie, empezando por los valencianos, hubiese entendido que forzásemos ese situación. No tenía sentido y puede ser que, ahora, sea el momento de reconocer y agradecer el enorme esfuerzo, la tremenda gesta, que logró Barcelona, Catalunya y el Mundial al organizar, en solo 15 días, el GP Solidario, que no solo sirvió para que el campeonato tuviese el final que merecía (Martín acabó coronándose campeón del mundo) sino que, además, recaudó la friolera de 1.6 millones de euros para los vecinos de Cheste y Chiva”.

“Jamás pensé, nunca, ni en mis peores sueños, que una catástrofe de esa envergadura pudiese ocurrir en nuestro país. Siempre pensamos, ¿verdad?, que esas cosas, los tsunamis, diluvios y catástrofes climáticas ocurren lejos, muy lejos, de España. La verdad es que fue escalofriante pensar en lo que había ocurrido”. Maverick Viñales — Piloto del equipo KTM de MotoGP

“Recuerdo que, en enero, es decir, dos meses después de la dana, fui a rodar al circuito de Aspar y pude hacerme a la idea de la magnitud de la tragedia que acababa de padecer Valencia”, explica Àlex Márquez, flamante subcampeón del mundo de MotoGP. “Pasases por donde pasases, veías los efectos de la dana. Era todo muy estremecedor. Es por ello que este regreso a Cheste debemos tomárnoslo como lo que es, un hermoso reencuentro con los valencianos. Y, sí, a todos nos hace mucha ilusión volver a competir aquí, con 90.000 amigos en las gradas”.

Una afición apasionada

“Esta es una afición tremendamente apasionada por las motos”, cuenta el murciano Fermín Aldeguer, ganador en Indonesia y una de las revelaciones de esta temporada en el Gresini Racing Team Ducati. “Ojalá, los valencianos tengan, con nuestra presencia, un motivo de alegría o, como poco, nuestra actuación sirva para que sientan que estamos muy cerca de ellos”.

“Es evidente que a todos, después de todo lo ocurrido y del dolor que sentimos hace ahora un año al no poder cerrar la temporada aquí, en Valencia, nos hace mucha ilusión regresar al escenario que siempre ha servido de despedida a nuestra temporada”, comenta Fabio Quartararo, uno de los pilotos que más y mejor conoce el trazado de Cheste, pues el campeón francés es fruto de la escuela española.

Cheste (Valencia) ha vuelto a recuperar el color del Mundial de motociclismo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Hay cosas que Cheste, Chiva, Valencia y el Circuito Ricardo Tormo no olvidará en la vida. No solo Barcelona, su GP, su ayuda, también los 50.000 euros que envió, el 30 de octubre, los organizadores de Assen (Países Bajos) para comprar nueva maquinaria para el circuito o los 200.000 euros que recaudó la escudería de Jorge Martínez ‘Aspar’ para las primeras necesidades de los vecinos de Algemesí.

Todo el mundo espera que este fin de semana sea la suma de dos grandes premios, el que no se pudo celebrar en noviembre de 2024 y el que despedirá este vibrante 2025, en el que la resurrección magistral del mejor Marc Márquez (Ducati) de todos los tiempos ha dejado boquiabierto al mundo entero. Se esperan casi 100.000 espectadores, muchos de los cuales podrán acceder, tras un esfuerzo brutal de Renfe, en un tren directo Valencia-Cheste.

Suscríbete para seguir leyendo