CONTRA GEORGIA
La plaga en España continúa: Huijsen, nueva baja de última hora
La previa del Georgia-España: A sellar el billete para el Mundial en Tiblisi
Dean Huijsen es uno de los tres descartes que tenía que hacer Luis de la Fuente para el Georgia-España de esta tarde, en el que la selección puede sellar su clasificación para el Mundial. El central del Real Madrid sufrió molestias musculares en el último entrenamiento en Tiflis y podría abandonar la concentración en las próximas horas, cuando el combinado nacional regrese a Madrid tras el encuentro.
Jorge de Frutos y Samu Agheghowa son los otros dos descartes del seleccionador. Dos nombres que no habían llamado la atención, a diferencia del defensor madridista, que venía siendo titular desde su estreno en la selección, el pasado mes de marzo. Sin él, Vivian, Cubarsí y Laporte se jugarán los dos puestos de titular en el centro de la zaga.
Carvajal, Pedri, Lamine...
Ocurre así porque el otro central con la etiqueta de titular, Robin Le Normand, también está lesionado y ni siquiera acudió a la concentración. Sufre la selección una plaga de bajas que afecta a otros cinco jugadores que, en condiciones normales, estarían en el once ideal: Dani Carvajal, Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal y Nico Williams.
Sin ellos, España tratará de cerrar su clasificación para el Mundial. Si gana Georgia y Turquía no lo hace contra Bulgaria, el objetivo estará logrado. Si los turcos también ganaran, el pase virtual estaría garantizado, dado que la selección defiende un importante colchón de goles en el desempate, 12 ahora mismo, que Turquía debería remontar en el duelo directo de la última jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- El alcalde de Sevilla advierte sobre los riesgos de la borrasca Claudia: 'Más preocupante que la lluvia será el viento
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Juanma Moreno reclama ahora 4.000 millones de financiación extra a las puertas de su cita clave con Hacienda
- El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
- El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
- Arranca el nuevo plan de choque para las carreteras de Sevilla y Cádiz: asfaltados en Utrera, la A-92 y la Jerez-Los Barrios