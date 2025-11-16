Entradas para el España - Turquía del martes en La Cartuja en Sevilla: precios, zonas y cómo comprarlas

El Estadio La Cartuja recibirá el próximo martes 18 de noviembre (20.45 horas) a la selección española por duodécima vez, en esta ocasión en un partido ante Turquía de clasificación para el Mundial 2026 que será el quincuagésimo quinto del combinado nacional en Sevilla, y para el que hay todavía entradas disponibles.

El equipo que dirige Luis de la Fuente tendrá la oportunidad conocer la ampliación del aforo del estadio sevillano, que pasó de los sesenta mil asientos a algo mas de los setenta mil en una remodelación que se estrenó para la final de la Copa del Rey que disputaron el pasado 26 de abril el Barcelona y el Real Madrid.

La última vez que la selección visitó La Cartuja, casa esta temporada y como mínimo la siguiente del Betis mientras que acaban las obras del nuevo Benito Villamarín, fue el 12 de octubre de 2023 en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 que ganó 2-0 a Escocia.

Ciudad talismán para la Selección

El balance global de encuentros en la capital andaluza es muy positivo para España, que ha firmado 42 victorias, ocho empates y solo cuatro derrotas.

De esos triunfos, veinticinco fueron en el Sánchez Pizjuán, un campo en el que España sigue invicta, con un balance de veinte encuentros ganados y cinco empatados, pues de las cuatro derrotas, dos llegaron en La Cartuja y otras dos en el Benito Villamarín.

Cómo adquirir las entradas para la Cartuja y cuánto cuestan

La vía para comprar entradas para el partido de la Selección Española en el estadio de la Cartuja frente a Turquía es a través de la Federación Española de Fútbol en este enlace al efecto. A la hora de redactar esta noticia había entradas disponibles en todas las zonas: Gol Norte, Gol Sur, Fondo y Preferencia en un rango de precios que va desde los 34 a los 65 euros.