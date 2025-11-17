Ocho finales y un impacto económico de hasta 75 millones: la historia de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla

La decisión de la Federación Española de Fútbol de elegir Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028 consolida la relación histórica entre el estadio de La Cartuja y esta competición futbolística. Estas tres nuevas ediciones se suman a las ocho que hasta ahora se han celebrado en el recinto ubicado en La Cartuja y que tienen un impacto económico que superó en el último año (el 2025) los 75 millones de euros.

El Estadio de La Cartuja de Sevilla había sido elegido en dos ocasiones como sede de la final de la Copa del Rey, en los años 1998 y 2000. Sin embargo, la relación se consolidó a raíz del acuerdo suscrito entre la Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en el año 2019. Desde entonces se ha mantenido como una especie de sede oficial de esta competición, un papel que ha renovado este mes de noviembre.

Las finales del Covid

Las dos primeras ediciones estuvieron marcadas por la pandemia. Concretamente, en los años 2020 y 2021 la final se tuvo que se celebrar a puerta cerrada por la Covid por lo que el impacto económico fue de apenas diez millones de euros por edición.

Las circunstancias cambiaron por completo tras la pandemia. En la final de 2021-2022 se enfrentaron el Betis y el Valencia con un impacto económico de 45 millones de euros, que subió un año después hasta los 50 millones de euros. En la temporada 2023-2024 se enfrentaron el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca un partido que dejó 67 millones de euros.

Madrid-Barcelona

Aunque realmente la final que generó una mayor expectación y un mayor impacto económico fue la de 2025, que enfrentó al Barcelona y al Madrid. Las estimaciones de la Junta de Andalucía apuntan a un impacto económico mínimo de 75 millones de euros que pueden alcanzar incluso los 90 millones de euros. fue además la primera que contó con una ampliación de aforo del estadio que llegó a los 70.000 aficionados. La afluencia de público desplazada a la ciudad con motivo del encuentro deportivo fue de más de 110.000 personas y la ocupación hotelera superior al 95%.

En cuanto al impacto mediático, la final entre el Barcelona y el Real Madrid fue retransmitida a más de 180 países con una audiencia estimada de más de 450 millones de espectadores y unos 300 periodistas especializados acreditados.