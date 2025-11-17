Sevilla se queda con la Copa del Rey: La Cartuja será sede de la final hasta 2028

Sevilla será la capital nacional del fútbol hasta 2028. Tal como ha anunciado este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el estadio de La Cartuja acogerá las tres próximas finales de la Copa del Rey. Así, este recinto deportivo recién reformado, con capacidad para 70.000 espectadores, será la sede de este trofeo nueve ediciones consecutivas, como mínimo. La fecha más inmediata, la de este temporada 2025/2026, ya está fijada: 25 de abril, coincidiendo con el sábado de Feria.

Hace solo una semana, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, confesó su deseo de que estos partidos se celebraran en La Cartuja: "Ahí estamos, luchándolo y optando. Nos hemos presentado a esa oferta de la Federación para todas las comunidades autónomas". Este lunes, la RFEF ha cumplido con esta voluntad, y ha confirmado que estos encuentros se jugarán en la capital andaluza.

Desde la temporada 2019/2020, la final se ha disputado en Sevilla, pero ya ha concluido el convenio que unía a la Junta y el estadio La Cartuja con la RFEF, vigente desde que Javier Imbroda fuera el consejero de Deportes. Por ello, para las próximas ediciones de este trofeo se ha tenido que ratificar un nuevo acuerdo entre estas instituciones, que han sellado el pacto para los próximos tres años, hasta 2028.

"Estamos muy contentos de estar en esta ciudad. Y quiero agradecer expresamente a Junta y Ayuntamiento el esfuerzo para estas tres finales del evento futbolístico más importante de España y puede que del mundo", ha afirmado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. "Hemos trabajado muy bien, y el compromiso de estas entidades es que vamos a hacerlo aún mejor", ha apuntado Louzán, que ha señalado que "ya se han hecho y se van a hacer actuaciones en el entorno de La Cartuja".

La primera de estas tres próximas finales se celebrará el 25 de abril de 2026. Un día especial para todos los sevillanos por partida doble: esta cita futbolística coincide además con el sábado de Feria. Queda por ver qué dos equipos serán los que se enfrenten en esta nueva final con sello andaluz.