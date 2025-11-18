BALONCESTO
Chus Mateo arranca sin nadie del Barça: Osobor, Almansa y el 'griego' Cárdenas acompañan a Díaz, Yusta y Fernández
En estas Ventanas no podrá contar con jugadores de Euroliga ni los que están jugando en Estados Unidos, ya sea NBA, NCAA o G-League
La FEB y Chus Mateo han realizado su puesta de largo ofreciendo la primera lista del seleccionador en Tenerife, donde España se medirá a Georgia el 30 de noviembre el segundo partido de la primera fase de grupos de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Mateo recoge el testigo de Sergio Scariolo como seleccionador nacional tras 15 años del italiano en el banquillo de la selección.
España arranca este 27 de noviembre en Copenhague la fase de clasificación para el Mundial en un grupo A donde tendrá como rivales a Dinamarca, Georgia y Ucrania. Los tres primeros clasificados se unirán a los tres mejores del grupo B, formado por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. Arrastrarán las victorias y los tres primeros de la segunda fase de grupos se ganarán el billete para Qatar. Por eso España necesita acumular victorias en esta primera fase. Habrá un doble enfrentamiento ante Ucrania el 27 de febrero y el 2 de marzo, aunque debutará en Dinamarca el 27 de noviembre y se medirá a Georgia en Tenerife el 30.
Ni jugadores de Euroliga ni de NBA, NCAA o G-League
Para los dos primeros partidos, Chus Mateo se llevará a los siguientes jugadores: Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Izan Almansa (Real Madrid), Great Osobor (Basket Sciencie City Jena, Alemania) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife). Además, se llevará como invitados a Miguel González (Casademont Zaragoza) y a Miguel Allen (Joventut). la lista es de 14 jugadores y en cada uno de los dos partidos deberá descartar a dos de ellos. No hay jugadores del Barça, solo uno del Real Madrid, y hay una buena representación del resto de clubes de la ACB: Covirán, La Lagunda, Breogán, Girona, Zaragoza, Manresa, Lleida, Burgos, Gran Canaria, Joventut...
De los 14 jugadores seleccionados por Mateo, debutarían dos con la selección: Costa y Osobor. Y los más experimentados de su primera lista son Alberto Díaz, baje de Unicaja y capitán, con 51 internacionalidades, Jaime Fernández (44) y Yusta (25). Solo Santi Yusta sobrevive del equipo que jugó el pasado EuroBasket y en el grupo intermedio aparecen Guerra (14), Díez (14), Paulí (13), Salvó (11), Almansa (4), Busquets (3), Reyes (1) y Cárdenas (1). Destaca la inclusión de los primeros miembros de la nueva generación de jugadores que llegan de cosechar éxitos en categorías inferiores, con Izan Almansa y Great Osobor. Y llama la atención la inclusión del jugador del Peristeri, Álvaro Cárdenas, una de las grandes novedades de la lista. En estas ventanas, ni en las de febrero, Mateo podrá contar con los jugadores de Euroliga (solo aparece Almansa), ni con los que están en la NBA, como Hugo González y Santi Aldama, la G League, como Eli Ndiaye, o la NCAA, como Aday Mara, Mario Saint-Supery o Baba Miller.
