España–Turquía en la Cartuja: estas son las líneas de bus y cómo acceder al estadio

Este martes 18 de noviembre, España vuelve a pisar el césped del Estadio de la Cartuja para disputar un partido oficial clasificatorio al Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se encuentra invicta en su grupo y buscará sellar su clasificación matemática. El rival que tendrá enfrente será Turquía que actualmente se encuentra en segunda posición del grupo.

Actualmente, tras las remodelaciones del estadio, la Cartuja tiene una capacidad de 70.000 plazas por lo que el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un amplio dispositivo de movilidad para el choque internacional en la Cartuja. El partido está catalogado de ordinario a pesar de ser competición internacional, se prevé la presencia en nuestra ciudad de unos 1.900 aficionados visitantes .

Cómo llegar en autobús

Tussam reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas 2, C1 y C2 que prestan servicio al Estadio de la Cartuja. Estas líneas efectuarán paradas en la Avenida Juan Bautista Muñoz a escasos 200 metros de la puerta Sur del estadio. La línea 2, con un amplio recorrido transversal de norte a sur de la ciudad, y las líneas C1 y C2, con un recorrido circular, permiten el acceso directo al estadio desde zonas como Triana, Los Remedios, Prado de San Sebastián San Bernardo, Nervión, Los Arcos, Santa Justa, Puerta Osario Ronda Histórica, Macarena o Barqueta.

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual de 19 y 10 vehículos respectivamente de entre 6 y 8 vehículos de refuerzo cada una de ellas, vehículos que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18:30 horas, dos horas y cuarto antes del inicio del partido y que se mantendrán hasta la finalización de este. La frecuencia de paso se situará entre los 5 y 6 minutos.

A la salida del partido los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas del estadio, con objeto de que el mayor número posible de ellos hagan uso de los mismos.

Cómo aparcar en el estadio

El dispositivo por parte de Policía Local comienza a las 15:00 con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y Avenida del Ocio.

Solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados por parte de FCCSS (debiendo llevar la autorización visible), residentes, S.P., personas con discapacidad y vehículos de emergencias y como máximo hasta una hora antes del inicio del encuentro.

El acceso se realizará por:

- Parking P7 zona norte (pago) desde SE_20 glorieta RTVE. P7 zona Sur (pago) desde calle Carlos III frente a calle Gregor J. Mendel. Parkin B01 y 02 acceso desde Carlos III confluencias calle Hermanos del Huyar. Parking B 0.3 y 0.4 desde Carlos III confluencia calle Gregor J. Mendel (pago)

- Los Vehículos PMR. Disponen de plazas en la explanada del P 1.1.

Se impedirá la doble fila Camino de los Descubrimientos, especialmente desde Glorieta José María Japón Manzaneras hacía Marie Curie, el interior del Parque Tecnológico, o vias cercanas al perímetro del Estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación.

Cortes de tráfico

El dispositivo de tráfico y el operativo y el corte de las vías de acceso se activarán a las 18:00 horas en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba con puente de Barqueta, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán desde 18:30 hasta el final de partido. Acceso controlado a los parkings de Gol Norte , como son P0-P1.1 -P 1.2- P3-P4 y P5, que tienen su acceso desde SE-20 hacia glorieta instalaciones deportivas la Cartuja. A su vez resto de parking son previo pago el P7 zona norte teniendo acceso desde SE-20 por la Glorieta de RTVE, y P7 zona sur teniendo acceso desde Carlos III frente calle Gregor J. Mendel.

A su vez se ha dispuesto zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso a túnel Sur frente al Rocódromo. La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al Túnel Sur junto al P1.