La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

La final de la Copa del Rey de 2026, fijada para el próximo 25 de abril en el estadio sevillano de La Cartuja, cambiará de fecha. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) valora modificar el día del partido y en estos momentos está en conversaciones con LaLiga para cuadrar el calendario, según confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. El motivo, la coincidencia con el sábado de Feria, lo que dificulta el despliegue de seguridad.

Según señalan fuentes de la RFEF, la fecha de la final de esta temporada 2025/2026 estaba fijada antes incluso de que se adjudicara la sede. Cuando se anunció que Sevilla acogería esta y las dos siguientes -hasta 2028-, la Federación comenzó a recibir información de la complejidad que entraña el diseño de un dispositivo policial para dos macroeventos como la Copa y la Feria de Abril.

Esta razón es la que ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol a plantearse seriamente cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey 2026. Para ello, y tal como apuntan fuentes consultadas por este periódico, la RFEF está negociando con LaLiga para que la modificación no perjudique al calendario de encuentros de los clubes.

Y no solo con LaLiga: también se ha establecido un diálogo con la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno para intentar llegar a un acuerdo que resulte satisfactorio a todas las partes, tal como detallan estas mismas voces. Por el momento no se ha fijado aún el nuevo día para el partido decisivo de Copa, aunque todo apunta a que es difícil que sea el que se anunció en su momento, el 25 de abril de 2026.