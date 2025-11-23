España – Italia: horario de la final de Copa Davis 2025 y dónde ver por TV

La selección española de tenis, dirigida por David Ferrer, volverá a luchar por una nueva 'Ensaladera' este domingo tras vencer a República Checa y Alemania en eliminatorias anteriores.

La última vez que disputó una final fue en 2019 y en pocas horas tendrá en Bolonia una nueva oportunidad de levantar este título internacional. El rival será Italia, actual potencia dominante de la competición, campeona en 2023 y 2024 y finalista por tercer año consecutivo. Aunque ambos equipos llegan sin sus estrellas, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el duelo se presenta muy competitivo y dará mucha emoción durante toda la tarde.

La fuerza del grupo

El conjunto español ha ido creciendo ronda a ronda gracias a la unión del grupo. El dobles, formado por Marcel Granollers y Pedro Martínez, ha sido decisivo en las dos eliminatorias anteriores, resolviendo ambas con un punto definitivo. Granollers, además, atraviesa uno de los mejores años de su carrera tras conquistar Roland Garros y el US Open en esta temporada.

En los individuales, Pablo Carreño y Jaume Munar han intercambiado protagonismo con una victoria y una derrota cada uno. Carreño llega con la moral por las nubes tras firmar un encuentro muy serio y conseguir la remontada ante Jan-Lennard Struff, levantando un 6-1 en el ‘tie-break’ para mantener viva la clasificación.

Una final sin favoritos

La baja de las dos grandes estrellas de ambos países iguala aún más el pulso. España confía en repetir gestas pasadas lejos de casa, como aquella final histórica de 2008 en Mar del Plata. Italia, por su parte, juega arropada por su público en Bolonia después de tres años en los que la Davis ha tenido sabor español: dos ediciones en Madrid y las tres últimas en Málaga.

Los emparejamientos individuales también reflejan el equilibrio:

Pablo Carreño (89º) vs Matteo Berrettini (56º)

vs Duelo inicial con un precedente reciente en 2022 e igualdad máxima: 1-1.

Jaume Munar vs Flavio Cobolli

vs El balear domina el cara a cara por 1-0 tras su victoria en Shanghái 2025.

En caso de empate, el dobles entre Granollers/Martínez y Vavassori/Bolelli —aún inéditos en esta fase— decidiría el título.

Horario de la final de la Copa Davis

La eliminatoria comenzará a las 15:00 horas en Bolonia (misma hora en España).

El orden previsto de partidos es:

Primer individual: 15:00 Segundo individual: 17:00 (aprox.) Dobles: 19:00 (si es necesario)

Dónde ver España – Italia de la Copa Davis

La final podrá seguirse en Movistar+, a través de los siguientes canales:

M+ Vamos (dial 8 y 50)

(dial 8 y 50) M+ #Vamos Bar (dial 304)

(dial 304) Movistar+ Lite

M+ Deportes 2 (dial 64)

Todos los encuentros arrancarán a partir de las 15:00 y se emitirán de forma íntegra.