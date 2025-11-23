Gran día en LaLiga Genuine Moeve

Con el Mediterranean Sports Hub de Salou como escenario, LaLiga Genuine Moeve echó a rodar este sábado bajo un sol que sirvió para que la bajada de temperaturas no hiciera mella en los ánimos de todos los presentes.

Tras el día de presentación en el Nou Estadi Costa Daurada del viernes, los 50 clubes presentes (récord de la competición en esta octava edición) no podían esperar más para que el balón empezara a moverse sobre el césped. Los partidos se repartieron en dos franjas, un primer turno matutino, de 10 a 14h, y un segundo que se arrancó a las 16:30h y se alargó hasta las 20:30h, cuando el complejo deportivo ya se había arropado con la oscuridad.

Los jugadores de la Cultural Leonesa celebran un gol / LaLiga

Como tan bien nos han enseñado los participantes a lo largo de todos estos años, los resultados de los encuentros pasaron a ser algo secundario. “Aquí da igual ganar o perder”, relataba alguno de los protagonistas.

Lo que sin duda volvió a brillar fue el espíritu único de la competición de los valores por excelencia. El compañerismo se hacía presente en cada momento: desde las charlas de equipo previas a cada partido hasta las celebraciones de cada gol, con momentos únicos en los que incluso los rivales sean capaces de sumarse a esa alegría tan contagiosa.

Una familia

También brillaron, aunque en su caso en las gradas, los aficionados y familiares presentes, que dieron continuidad a la deportividad y al ambiente festivo que se vio sobre el césped. Su apoyo incondicional se explica desde el profundo amor que sienten por los suyos y el sentimiento que supone verles disfrutar de una forma que solo el deporte, y en este caso LaLiga Genuine Moeve, permite.

Mención especial para los voluntarios, cuya preciada labor va más allá de acompañar a los equipos, ya que su presencia y ayuda supone un apoyo indispensable.

La afición, siempre presente / LaLiga

El día tuvo momentos de todo tipo. No faltaron las tradicionales hakas antes de cada encuentro, que además sirven para sumar los primeros puntos en las clasificaciones deportivas y de Fair Play. Tampoco los abrazos con los familiares tras los partidos, los cánticos de las aficiones para animar a los suyos y la música a todo volumen para que no hubiera duda alguna de que estábamos en una verdadera fiesta del fútbol.

Uno de los momentos más emotivos se produjo en uno de los partidos del Real Zaragoza, cuando tras un gol de Joshua todo el equipo sacó una camiseta en homenaje a Jorge Casado, el canterano del equipo blanquillo que falleció con 15 años y que había compartido con ellos varios entrenamientos inclusivos.

Este domingo se disputarán los partidos restantes, en el mismo escenario, entre las 10 y las 14 horas, además de la entrega de medallas a los equipos participantes. LaLiga Genuine Moeve arranca a lo grande, enseñándonos, una vez más, que lo importante no es competir, sino compartir.