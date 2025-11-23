El Real Madrid aterriza en Elche con los focos puestos en Xabi Alonso

El Real Madrid aterriza en el Martínez Valero rodeado de dudas. Los de Xabi Alonso suman dos partidos consecutivos sin ganar y no hay rastro del equipo que arrancó la temporada con una nueva identidad. El equipo ha regresado a su perfil aburguesado, corriendo menos que los rivales y aculado en su área cuando los rivales suben la intensidad. Las alineaciones vuelven a ser políticas y la meritocracia ha desaparecido del once blanco.

Defensa tocada

Para la visita a Elche Xabi llega con problemas en defensa, donde Antonio Rüdiger sigue recuperándose de la lesión en el recto anterior y Eder Militao sufrió un pinchazo muscular físico en el aductor con Brasil ante Túnez y será baja. Además, Huijsen se 'limpió' de los partidos de España en la ventana ante Georgia y Turquía aquejado de fatiga muscular. Raúl Asencio repetirá en el eje, como en Vallecas, donde fue uno de los más implicados, y su pareja podría ser Huijsen, con quien compartió el primer ante el Rayo. No hay rastro de Trent Alexander-Arnold, al que el entrenador ha postergado al olvido colocando por delante de un Fede Valverde que no fue con Uruguay por problemas físicos. Pero este partido parece un buen momento para darle minutos al inglés, mientras en la izquierda Carreras está teniendo problemas para cerrar defensivamente su banda.

La medular debería estar ocupada por Arda Guler, un Camavinga que regresó de la convocatoria de Francia tras el primer partido y Bellingham, que regresa a Madrid tras protagonizar un encontronazo con Thomas Tuchel, el seleccionador inglés. Tchouameni sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y aunque se ha ejercitado con el grupo no debería entrar aún en el once, lo que puede devolver a Valverde al medio, posición en la que no juega desde septiembre. Su último partido en la medular fue ante el Atlético y el 30 de ese mes explotó en la sala de prensa de Almaty, en Kazajistán, y apuntó que no se veía como lateral. Xabi lo postergó al banquillo tras la 'rajada' y desde entonces solo ha jugado en esa demarcación. Pero ahora 'Pajarito' podría reforzar la medular por la baja de Tchouameni. La alternativa para armar el juego junto a Arda en el estadio ilicitano en el medio es Ceballos.

Y por delante, Mbappé y Vinícius se han convertido en titulares innegociables por diferentes razones. El primero por su arranque descomunal con 18 goles en 16 partidos (13 en Liga y 5 en Champions). El segundo por su desafío público al entrenador al ser sustituido en el Bernabéu ante el Barcelona, recibiendo el apoyo del presidente y dejando en mal lugar al entrenador. Si finalmente opta por un 4-2-3-1 o un 4-3-3, el tercer hombre arriba podría ser Brahim, el bucólico Rodrygo o hasta un Mastantuono que ha desaparecido de las alineaciones tras el regreso de Bellingham.

Triple desafío de Xabi

Pero el foco, más allá del césped, estará en el banquillo, donde Xabi Alonso se enfrente durante el próximo mes a ocho partidos que serán cruciales para su permanencia en el banquillo blanco. Cinco de esos ocho partidos serán lejos del Bernabéu y tres de ellos están marcados en rojo en la agenda blanca: el viaje a Atenas a medirse al Olympiacos el próximo miércoles, la visita a San Mamés y el duelo del 10 de diciembre en Madrid ante el renovado Manchester City de Guardiola. Xabi tiene el triple de desafío de recuperar la autoridad en un vestuario que le mira con recelo y donde ha perdido la ascendencia, recuperar el juego y la pizarra que exhibió en el Mundial de Clubes y ha perdido en los últimos partidos, y recuperar el respaldo de un Florentino Pérez que recela de él y le dejó vendido en el pulso con Vinícius.

El Elche, por su parte, tratará de acabar con la racha de cinco partidos ligueros sin conocer la victoria. Los de Eder Sarabia se encuentran en la undécima posición, con cinco puntos de margen sobre el descenso, pero han llegado a estar en puestos europeos y quieren recuperar esa dinámica. Las únicas dudas para el técnico son Josan Fernández y John Chetauya, que se han ejercitado al margen del grupo. Por contra, Pedro Bigas ha vuelto a entrenarse con sus compañeros.

ONCES PROBABLES -ELCHE: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Valera; Aguado, Mendoza, Febas; Rafa Mir, André Silva -REAL MADRID: Courtois; Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé, Vinicius HORA: 21.00 ESTADIO: Martínez Valero, Elche

