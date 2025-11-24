SELECCIÓN
España inicia la preparación para la final de la Nations League con Alexia y Aitana en el gimnasio
Las Rozas acoge la primera sesión con público, sin Jenni ni Esther, que se incorporarán en las próximas horas, y trabajo específico para sus dos grandes estrellas antes del viaje a Alemania
La selección española completó este lunes su primer entrenamiento en Las Rozas para preparar la final de la Nations League ante Alemania, que se disputará a doble partido: ida el viernes 28 en Kaiserslautern (20.30 h) y vuelta el 2 de diciembre en el Metropolitano (18.30 h). A pesar del frío, la sesión fue a puertas abiertas y reunió a un buen número de aficionados que aprovecharon para pedir fotos y firmas a las jugadoras.
No estuvieron Jenni Hermoso ni Esther González, recién proclamadas campeonas en México y Estados Unidos, respectivamente, durante el fin de semana. Las dos delanteras se incorporarán a la concentración este martes. Quienes tampoco saltaron al césped fueron Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y la guardameta Eunate Astralaga, que realizaron trabajo específico en el gimnasio como parte de la planificación del cuerpo técnico de Sonia Bermúdez.
Este martes, a las 10.30 h, Las Rozas será también escenario del acto institucional de presentación del partido del 2 de diciembre, con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El plan de la semana
La selección realizará su última sesión en Madrid el jueves, a las 10.30 h, antes de volar a Frankfurt a las 16.15 h. Ese mismo día, ya en Alemania, la seleccionadora y una jugadora atenderán a los medios en el hotel de concentración en Viernheim.
Tras el encuentro de ida, España regresará el sábado a las 12.30 h y volverá a entrenarse el domingo en Las Rozas. La preparación se cerrará el lunes 1 de diciembre con la rueda de prensa oficial (10.30 h) y el último entrenamiento (11.30 h) en el Metropolitano, escenario donde el equipo buscará revalidar el título continental ante una Alemania siempre competitiva
