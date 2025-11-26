El Black Friday llega al gran derbi de Sevilla y Betis: podrás ver el partido por un euro

Con la llegada de Black Friday salen ofertas que son auténticos chollos para todos los públicos. Una de ellas es la promoción que ha sacado Movistar Plus para este mes por tan solo 1 euro. Una auténtica ganga en la que podrás ver series, películas y partidos de fútbol.

Da la casualidad, que Movistar Plus emite un partido de la liga en el paquete básico y será el derbi del domingo entre el Sevilla FC y Real Betis por lo que los clientes de la plataforma podrán verlo.

Cuánto cuesta la promoción

La promoción solo durará el primer mes. A partir de enero, el servicio vuelve a su precio habitual de 9,99 euros al mes sin permanencia. El paquete "Todo el Fútbol" tiene un precio extra de

49 euros al mes para nuevos clientes o como adición a un paquete existente, mientras que las ofertas Fusión con fútbol (como Fusión Plus+ con Fútbol) pueden costar entre

125 euros al mes, que incluyen fibra, móvil y televisión con fútbol.

El derbi, en juego este domingo

Sevilla y Betis se verán las caras el domingo 30 de noviembre a las 16:15 (CET) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Matías Almeyda buscan aire en la tabla, mientras que el equipo de Pellegrini quiere engancharse a la pelea por la Champions asaltando un estadio que se les resiste desde hace casi ocho años.