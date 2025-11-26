El Black Friday llega al gran derbi de Sevilla y Betis: podrás ver el partido por un euro
El encuentro será retransmitido por la plataforma de Movistar Plus
Con la llegada de Black Friday salen ofertas que son auténticos chollos para todos los públicos. Una de ellas es la promoción que ha sacado Movistar Plus para este mes por tan solo 1 euro. Una auténtica ganga en la que podrás ver series, películas y partidos de fútbol.
Da la casualidad, que Movistar Plus emite un partido de la liga en el paquete básico y será el derbi del domingo entre el Sevilla FC y Real Betis por lo que los clientes de la plataforma podrán verlo.
Cuánto cuesta la promoción
La promoción solo durará el primer mes. A partir de enero, el servicio vuelve a su precio habitual de 9,99 euros al mes sin permanencia. El paquete "Todo el Fútbol" tiene un precio extra de
49 euros al mes para nuevos clientes o como adición a un paquete existente, mientras que las ofertas Fusión con fútbol (como Fusión Plus+ con Fútbol) pueden costar entre
125 euros al mes, que incluyen fibra, móvil y televisión con fútbol.
El derbi, en juego este domingo
Sevilla y Betis se verán las caras el domingo 30 de noviembre a las 16:15 (CET) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Matías Almeyda buscan aire en la tabla, mientras que el equipo de Pellegrini quiere engancharse a la pelea por la Champions asaltando un estadio que se les resiste desde hace casi ocho años.
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
- El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott
- Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
- Los funcionarios andaluces en vilo: Gobierno central y sindicatos negocian una subida salarial
- Cómo pedir el bono social térmico de la Junta de Andalucía: requisitos, tramitación y cuantía