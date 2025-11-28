España sufre una sonrojante derrota ante las Islas Feroe en el Mundial

La selección española femenina de balonmano ha perdido este viernes por 25-27 contra Islas Feroe, destacando la guardameta feroesa Rakul Wardum, en un partido correspondiente a la segunda jornada dentro del Grupo D en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Alemania y Países Bajos.

En el SWT Arena de Tréveris (Alemania), el equipo entrenado por Ambros Martín y las feroesas mantuvieron un pulso anotador en los 10 primeros minutos. Pero con un robo oportuno y luego un gol desde cerca tras haber fintado, Danila So Delgado completó pronto un 'hat-trick' y puso a España en ventaja por 7-4, forzando un tiempo muerto de Claus Leth Mogensen.

Al volver a la cancha, Islas Feroe optó por la portera-delantera, pero eso no frenó sus pérdidas y el acierto de Anne Erauskin en ataque conservó las distancias (8-5). También ayudó la presión atrás de Lyndie y Lysa Tchaptchet, ésta siendo excluida dos minutos en una jugada polémica. Sin embargo, Lyndie se tomó revancha provocando un penalti en el otro área.

A pesar de que Lucía Prades tuvo un par de buenas paradas, la rapidez de Jana Mittún en transiciones sujetaba a la selección feroesa junto a la capitana Pernille Brandenborg, certera en seis metros. El partido había entrado en un tramo de alternancias ofensivas, lo que quiso cortar Ambros Martín pidiendo tiempo muerto a minuto y medio del descanso y con 12-10.

A cada acción positiva de España solía responder Islas Feroe, pero justo antes del minuto 30 robó un balón Paula Arcos en el centro de la pista y propició que Kaba Gassama se quedase sola delante de Rakul Wardum, materializando el 14-11 con el que ambos conjuntos se fueron a vestuarios.

Eso sí, la portera feroesa demostró en la reanudación que seguía bien y sus compañeras se contagiaron hasta firmar un parcial de 1-5 que volteó el marcador (15-16) en menos de siete minutos. En plena ebullición de Islas Feroe hubo otro tiempo muerto español, pero apenas surtió efecto porque Wardum se iba creciendo ante los disparos lejanos de Arcos y compañía.

A modo de réplica, Prades también realizó dos intervenciones clave para animar a las 'Guerreras', que mediada la segunda parte volvieron a estar por delante (19-18) tras un gol de So Delgado y un 7 metros transformado por Elba Álvarez. Y después de un tiro al palo de Karin Egholm, So Delgado estableció el 20-19 en un contragolpe, si bien nada era definitivo.

Ninguna selección descolgaba a la otra, ya que sus porteras cogieron galones, y Mogensen gastó tiempo muerto a nueve minutos de la conclusión. Sin embargo, le salió mal el plan porque España leyó mejor el encuentro en los siguientes lances y abrió un pequeño hueco (23-21) tras una vaselina de Ona Vegué desde el extremo izquierdo.

Pese a malgastar Islas Feroe una superioridad numérica, Súna Hansen y Brandenborg mantuvieron su producción arriba y las demás se lo creyeron. Wardum bajó la 'persiana' en dos tiros importantes, Arcos mandó luego a las nubes otro disparo en zona de seis metros y Elsa Egholm metió dos dianas para colocar el 25-26 de cara al último minuto y medio.

El entrenador de las 'Guerreras' agotó sus tiempos muertos y Gassama tuvo una enorme ocasión que Wardum se encargó de desbaratar. El seleccionador rival copió la estrategia y, al regreso de su tiempo muerto, sus pupilas sí que vieron puerta gracias a un disparo Mittún desde el lateral derecho en la ultimísima acción, sellando su triunfo sorprendente.