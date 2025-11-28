Automovilismo
McLaren lidera los únicos libres en Qatar, con Alonso y Sainz como alternativa
Oscar Piastri ha sido el más rápido en Libres 1 del GP de Qatar y ha dejado a solo 58 milésimas a su compañero Lando Norri. Tras los McLaren se han situado los dos españoles, Hadjar y Verstappen, sexto a casi seis décimas. Esta tarde, primera prueba de fuego en la 'qualy' sprint
Oscar Piastri (McLaren) ha liderado la primera toma de contacto con el asfalto de Losail y ha marcado el mejor tiempo (1.20.924) en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, penúltimo de la temporada y el último de los seis en formato sprint este año.
Su compañero Lando Norris, líder del Mundial y principal candidato al título, se ha quedado cerca, a 58 milésimas. Tras los dos McLaren se han situado los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, con Verstappen en sexta posición para emperar, a casi 6 décimas del tiempo de Piastri.
No hay que olvidar que este gran premio viene marcado por la obligatoriedad de efectuar un mínimo de dos paradas el domingo, por lo que los equipos han querido probar más de lo habitual, durante muchos minutos, los neumáticos duros, con George Russell como el más rápido.
Ha habido que esperar hasta los últimos instantes de la sesión para que todos empezaran a buscar vuelta con blandos. En estas condiciones no han destacado ni los Mercedes, ni mucho menos los Ferrari, que siguen en crisis.
Alonso y Sainz se han encaramado al frente de la tabla provisional en su primer asalto con blandos y Lando Norris, que había empezado rodando al fondo del pelotón y con muchos problemas para encontrar velocidad con el duro, se ha sacado de la manga una vuelta en 1.20.928, rebajando en medio segundo el mejor tiempo hasta ese momento, que era del asturiano.
Piastri ha escalado a la segunda plaza, pero se ha quedado a tres décimas en su primer intento. En el siguiente, el australiano ha mejorado a su compañero (1.20.924), aunque con máxima igualdad entre los dos pilotos ‘papaya’.
Alonso y Sainz han terminado en una esperanzadora tercera y cuarta posición, con Hadjar completando el top cinco y Verstappen, que no se ha exprimido a fondo, sexto. Tras esta sesión ya no hay más test. Esta tarde (18.30 horas) ya habrá 'fuego real' con la última 'qualy' sprint de la temporada.
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La investigación por corrupción en Almería alcanza a casi 20 empresas y cinco planes de obras de la Diputación
- Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?
- Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling
- Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 27 de noviembre de 2025
- La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes