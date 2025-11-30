Las Guerreras se reivindican ante Montenegro y jugarán la segunda fase contra Serbia, Islandia y Alemania

La selección española femenina de balonmano se reivindicó y accedió a las segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania con dos puntos en su casillero, tras imponerse este domingo por 26-31 a la de Montenegro con una sobresaliente actuación de Alicia Fernández.

Ahora, la selección se medirá en la siguiente ronda, que se disputará en la ciudad alemana de Dortmund, con Serbia, Islandia y Alemania.

Fernández, que cerró la contienda con ocho dianas, seis de ellas de penalti, personificó el carácter irreductible de un equipo español que cuando parecía más difícil, mostró el competitivo rostro que hasta hace no mucho le permitió pelear por las medallas en cualquier gran campeonato.

Y eso que las de Ambros Martín tardaron en descifrar el encuentro, lastradas por el escaso ritmo del que lograron dotar a la circulación de balón en una arranque de partido en el que las Guerreras no tardaron en verse atrapadas en la fornida defensa del equipo montenegrino.

Incapaces de hacer llegar la pelota con ventaja a las extremos y pivotes, el ataque de las Guerreras no tardó en verse reducido a los lanzamientos lejanos de Danila So Delgado, que tras anotar sus dos primeros tiros erró los cinco siguientes.

La lateral zaragozana se vio obligada a buscar el gol con lanzamientos imposibles para no incurrir en el juego pasivo que las de Ambros Martín rozaron en cada uno de sus ataques en los primeros minutos del encuentro.

Problemas ofensivos a los que España encontró, curiosamente, la solución en defensa, en la que el buen hacer de las Guerreras les permitió no sólo contener el ataque del conjunto montenegrino, sino dar alas a su veloz juego de transición.

Así, a la carrera, sin dar tiempo a las balcánicas a conformar su defensa, encontraron las de Ambros Martín el camino para abrir brecha en un marcador en el que contaban a los catorce minutos con una renta de cuatro tantos (3-7). Diferencia que se disparó hasta los seis (7-13) a poco más de siete minutos para la llegada del descanso, gracias en gran medida a la sobresaliente actuación de la joven lateral Ester Somaza, que cerró la primera mitad con cuatro dianas.

Montenegro apenas logró reducir su desventaja (11-15) pese a recurrir durante todo el tramo final del primer período al ataque con siete jugadoras de campo que tantos problemas causó a las Guerreras en el encuentro con Islas Feroe.

Pero España pareció aprender de la derrota encajada el viernes ante las nórdicas no sólo ya a la hora de defender a un equipo que ataca constantemente con una jugadora más, sino también de la necesidad de no perder ni un segundo la concentración.

Tal y como quedó claro en un arranque de una segunda mitad en la que las de Ambros Martín, pese a la mejoría de las balcánicas, elevaron su ventaja a unos casi inalcanzables ocho tantos (15-23) a los trece minutos de la reanudación.

La frenética actividad de piernas y brazos de las Guerreras les permitió cerrar todos los caminos al gol a una Montenegro que, acuciada por las prisas, comenzó a encadenar errores que España castigo con goles a portería vacía.

Sin embargo, a las de Ambros Martín, que necesitaban la victoria para acceder con puntos a la segunda fase, aún les faltaba cerrar el partido, un broche que se encargó de poner a poco más de tres minutos para el final Alicia Fernández, que evitó un gol a portería vacía al salvar en plancha un balón.

Fue la culminación de la sensacional actuación de la central gallega, que con sus goles y asistencias se echó en todo momento a la espalda el juego de un equipo español que con esta victoria (26-31) llega a la segunda fase con las opciones intactas para alcanzar los cuartos de final.