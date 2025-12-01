En el partido ante Georgia
Great Osobor, estrella de la selección española de baloncesto, sufre una grave lesión de rodilla
El jugador del Science City Jena alemán brilló en su debut ante Dinamarca, pero tendrá que estar varios meses de baja tras el percance en su segundo partido como internacional
EP
El ala-pívot tudelano Great Osobor, de 22 años, sufrió un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, una rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y otra del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación, en la victoria por 90-61 sobre Georgia este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial 2027, según un comunicado.
"Las pruebas realizadas anoche confirman que Great Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación", informó la FEB.
La federación mostró "su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación". "'La Familia' espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo", agregó el comunicado.
Osobor, jugador del Science City Jena alemán, debutó con la selección en estas 'Ventanas' y fue uno de los jugadores más destacados en su debut, con 12 puntos -segundo jugador español con más anotación del encuentro en Dinamarca-, pero en su segundo encuentro con la selección, sufrió esta grave lesión de rodilla, por la podría estar varios meses de baja.
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025