Lo que no se vio de la celebración de España: un chapuzón con ropa, la broma de Jenni a Alexia y el paso de Patri

“¡Y no os lo vamos a decir!”. Irene Paredes no suele sacar ese lado travieso ante la prensa, pero esta vez dejó claro que había pacto de silencio. Ni Jenni Hermoso, ni Alexia Putellas, ni Claudia Pina quisieron desvelar qué iba a pasar tras levantar la Nations League en el Metropolitano. “Lo que pasa en el vestuario…”, repetían. Y la capitana, por supuesto, no fue menos.

Pero algo sí puede contarse. O al menos, lo que el silencio empapado dejaba entrever. Porque tanto Paredes como Pina salieron a zona mixta chorreando, literalmente, una hora larga después del partido. Claudia temblaba de frío. ¿El motivo? La fiesta improvisada —o no tan improvisada— en el vestuario y, sobre todo, en la zona de aguas.

Todas. A la piscina. Con ropa. Jugadoras, staff… incluso Sonia Bermúdez se lanzó sin pensarlo. Y en medio del caos acuático, la imagen más repetida: Alexia, con la equipación aún puesta, celebrando como si fuera la primera vez.

Eva Navarro y Alexia zanjaron su episodio en el clásico

Antes del chapuzón hubo música, vídeos, fotos y un tambor que marcaba el ritmo del griterío. Sonaron Morat, La La Love You, Bombai y, por supuesto, el nuevo himno ‘Contigo’. Eva Navarro fue la cámara oficial de la noche. Ella, que días atrás había tenido una enganchada con Alexia en el Clásico, lo zanjó como mejor sabe: enfocándola con el móvil y gritando “¡La Reina, la Reina!”. Nada más que añadir. “Cosas de tensión”, había dicho la de Mollet. Pues ya está. Archivado.

Entre bambalinas también estaban las que no pudieron jugar pero sí habían formado parte del camino: Patri Guijarro —¡que ya anda sin muletas ni bota ortopédica!—, Salma Paralluelo, Teresa Abelleira y Lucía Corrales. Las cuatro vieron el partido juntas en la grada y luego bajaron a abrazarse con el equipo. Forman parte del grupo. De la historia. Del futuro.

Patri Guijarro, Salma, Tere Abelleira y Lucía Corrales celebraron la Nations League con sus compañeras / Patri Guijarro

"Jenni, tía, que estaba hablando de un tema serio..."

En zona mixta hubo otro momento que pasó desapercibido para quien no escuchara bien. Alexia hablaba de Aitana Bonmatí, de lo mucho que la echan de menos, de lo duro que es perder a una compañera así. Estaba seria, reflexiva, contenida. Y de repente, desde otra posición, apareció Jenni Hermoso para romperlo todo: “¡Que somos campeonas otra vez”. El grito retumbó por el pasillo. Alexia se llevó las manos a las orejas, como diciendo que iba a dejarla sorda, se rió y le soltó: “Jenni, tía, que estaba hablando de un tema serio…”. La escena quedó para el recuerdo: la solemnidad interrumpida por la alegría más pura.

Como el abrazo que se dieron después Irene Paredes y Alexia Putellas, dos emblemas, dos columnas de un equipo que ha crecido a hombros de sus veteranas. La emoción de las ‘dinosaurias’, como ellas mismas bromean, abrazada al desenfado de una generación que llega pisando fuerte. Y detrás, jóvenes bailando sin preocuparse por los móviles ni por la prensa; porque mientras ellas celebraban, estaban escribiendo el futuro sin darse cuenta.

La noche fue larga. Muy larga. La fiesta salió del estadio, se derramó por los pasillos, por los autocares, por los teléfonos que empezaron a echar humo. “Ya le he dicho a Cata que tiene que ser la MVP”, bromeó Pina al pasar. Y tenía razón. Lo que no se vio fue tan España como lo que sí: gritos, agua, música, abrazo, familia. Y un título más para un grupo que ya ha aprendido a celebrar como campeonas