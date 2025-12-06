Futbolistas
El central del Almería Aridane Hernández estrella su Porsche, huye y triplica la tasa de alcohol permitida
El zaguero del Almería tiene dos accidentes con su vehículo de alta gama y triplica la tasa de alcoholemia permitida; el exjugador del Valladolid u Osasuna está pendiente ahora de juicio
Paco Cabrera
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El central majorero del Almería Aridane Hernández estrelló en la pasada madrugada su Porsche Cayenne contra otros tres vehículos y luego protagonizó otro incidente en un aparcamiento. La Policía Local de Almería siguió el rastro del vehículo de alta gama hasta la residencia del exfutbolista del Real Valladolid, Osasuna o Real Madrid.
Ya en el interior de su residencia, sobre las cinco horas de la mañana, como detallan los medios de la capital almeríense, se le hizo el test de alcoholemia y triplicó la tasa permitida.
Por la mañana acudió a entrenar esta mañana a la Ciudad Deportiva del Almería y está pendiente de juicio.
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 5 de diciembre de 2025
- ¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Cajasol mueve ficha con Torre Sevilla y muestra a la Caixa 'su interés' en la compra: operación de más de 130 millones de euros