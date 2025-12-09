FC Barcelona
El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
El central uruguayo, con permiso del club, ha viajado esta mañana a Tel Aviv para desconectar unos días en un viaje religioso y cultural
Carlos Monfort
Ronald Araujo ha viajado este martes a Tel Aviv para emprender una pausa necesaria en medio de un periodo especialmente exigente para él. Tras el reciente episodio que lo dejó emocionalmente muy tocado, el defensa solicitó al cuerpo técnico unos días para recuperar equilibrio y claridad, una decisión recibida con total comprensión por parte de Hansi Flick y del club. El uruguayo, conocido por su profunda fe, ha cogido un vuelo a las 11.00 de la mañana desde Barcelona, antes de desplazarse hacia distintos puntos de interés espiritual y cultural. Será una estancia corta, pensada para desconectar, hacer algo de turismo y encontrar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones.
En el entorno futbolístico se ha generado un clima amplio de comprensión hacia su situación, entendiendo que se trata de un aspecto humano y sensible que trasciende lo deportivo. Desde el club también se le ha transmitido respaldo absoluto, con la voluntad de que retorne únicamente cuando se sienta preparado. La intención es que este paréntesis le permita volver con fuerzas renovadas y con la serenidad que siempre ha caracterizado su profesionalidad.
Hansi Flick ya subrayó en rueda de prensa que se trata de “un tema privado”, reforzando la voluntad del club de proteger al futbolista en un momento especialmente delicado. Tras la visita de sus representantes —revelada por Sport la semana pasada—, los agentes trasladaron a Deco la necesidad de concederle a Araujo unos días de calma para reencontrarse consigo mismo y regresar con mayor fortaleza.
Cabe destacar que el Barça mantiene plena confianza en él y en la convicción de que pronto volverá la versión más reconocible del central, un jugador comprometido y siempre dispuesto a defender el escudo con una entrega ejemplar. No obstante, antes de volver al ruedo, Araujo debe recuperarse anímicamente, un proceso que el club ha aceptado plenamente, priorizando su bienestar y ofreciéndole el tiempo necesario para sanar y volver en las mejores condiciones posibles.
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este
- Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 7 de diciembre de 2025
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 8 de diciembre de 2025
- ¿Qué nos enseña la Macarena?: cinco lecturas después de una restauración histórica