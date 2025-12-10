Sanciones
Dos partidos de sanción para Endrick, Carreras y Carvajal por "protestas" y "menosprecio" al árbitro del Madrid-Celta
El Comité de disciplina de la RFEF ha publicado las sanciones impuestas a partir del acta del colegiado del partido, Alejandro Quintero
EFE
El Comité de disciplina de la RFEF ha acordado sancionar con dos partidos de suspensión a los jugadores del Real Madrid Endrick, Álvaro Carreras y Dani Carvajal y con uno a Fran García con motivo del partido de la decimoquinta jornada de laLiga contra el Celta.
Endrick ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por protestas, y Álvaro Carreras, por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.
El caso de Carvajal, que no jugó el partido, es por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.
El árbitro del Real Madrid-Celta (0-2), Alejandro Quintero, reflejó en el acta del partido que Álvaro Carreras fue expulsado por decirle que es "malísimo", Endrick en el banquillo por dirigirse "a voz en grito" al cuarto árbitro, y desveló que Carvajal, que está de baja por lesión, le increpó en el túnel de vestuarios.
"El nivel que dais y luego vais llorando en rueda de prensa", reflejó Quintero González en el acta que le dijo Carvajal, capitán del Real Madrid, "sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle".
El colegiado del partido del Bernabéu reflejó las razones de las tres expulsiones de jugadores del Real Madrid. En el minuto 64 Fran García fue expulsado "por doble amarilla", en el 90 Álvaro Carreras por dirigirse al árbitro principal diciendo "eres malísimo", y el brasileño Endrick por "levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".
Además, reflejó cartulinas amarillas a Jude Bellingham por "acceder al terreno de juego sin mi autorización", a Rodrygo y Fede Valverde por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", el mismo motivo que había significado la primera tarjeta recibida por Carreras antes de ser expulsado. El técnico Xabi Alonso también fue amonestado por protestar desde la zona técnica.
