Real Madrid - Manchester City: antología del gran clásico europeo del siglo XXI

Otra vez. Y ya van, con el de este miércoles, 15 enfrentamientos directos en la historia de la Champions, todos ellos a partir de 2012. Por quinta temporada consecutiva, sexta vez en las siete últimas temporadas, Real Madrid y Manchester City se ven las caras en un partido de Copa de Europa. Un duelo marcado por el futuro de Xabi Alonso, que esta vez tendrá un único episodio (de momento, podrían volver a cruzarse en los cruces) que ya se ha convertido en el gran clásico europeo del siglo XXI.

El City es ya el quinto rival al que más veces se ha encontrado el Madrid en la Copa de Europa, a un partido de Dortmund y Milan (Bayern con 28 y Juventus con 22 encabezan la lista) y por delante ya de clásicos como Ajax, Liverpool, Inter, Manchester United, Barça, PSG, Chelsea... Una anomalía si se tiene en cuenta que, hasta 2011, el club mancuniano solo participó en una ocasión en la máxima competición continental, en la temporada 1968-69, siendo eliminado tras solo dos partidos.

Pero lo verdaderamente llamativo es que el cruce se haya repetido en las cinco últimas ediciones de la Champions, en seis de las últimas siete. Algo que convierte a Pep Guardiola en el entrenador que más veces se ha enfrentado al Real Madrid en la historia del torneo, con 14 partidos hasta hoy: dos con el Barça, dos con el Bayern y 10 con el City. Repasamos los cinco cruces entre el club blanco y el City de Guardiola.

La saga reciente arranca en la temporada de la pandemia, en una edición que acabaría con la victoria del Bayern de Hansi Flick en la final a ocho de Lisboa. El covid provocó que pasaran casi seis meses entre el partido de ida de cuartos de final, jugado en febrero, y el de vuelta, disputado en agosto con las ligas nacionales ya resueltas.

Arrancó el cruce con victoria 'citizen' en el Bernabéu (1-2) y se resolvió en agosto con otro triunfo de los de Guardiola en el Etihad (2-1), tras dos graves errores de Varane. Era la primera vez que el City eliminaba al Madrid y también la primera eliminatoria de Champions que perdía Zinedine Zidane como entrenador.

El Manchester City-Real Madrid de 2020 se jugó a puerta cerrada por la pandemia. / Nick Potts / POOL / EFE

Tras una temporada sin verse las caras, en la que el Chelsea se cargó al Madrid en semifinales y al City en la final, la rivalidad se retomó en las semifinales de la Champions 21/22. La ida en Mánchester se resolvió con el partido con más goles de la historia de sus enfrentamientos, con un 4-3 que dejó a los blancos con la sensación de haber salido vivos de allí.

Lo que ocurrió en el duelo de vuelta es ya historia de la Champions. El Madrid llegó al minuto 90 con la necesidad de marcar dos goles para forzar la prórroga. Llegados al minuto 95, Rodrygo había anotado dos y Benzema otro, de penalti, para conseguir la remontada imposible en el Bernabéu (una de ellas) y clasificar al Madrid para una final en la que iba a derrotar al Liverpool.

En 2022, el Madrid vivió una de sus noches más mágicas contra el City. / Rodrigo Jiménez / EFE

El City iba a hallar la revancha apenas una temporada, de nuevo en semifinales. Esta vez, el Bernabéu acogió la ida, resuelta con 1-1 polémico, dado que el Real Madrid se quejó de que el balón había salido del campo en la jugada del tanto de De Bruyne.

No iba a existir espacio para la queja en el duelo de vuelta. El Manchester City se clasificó para su segunda final de la Champions (esta, ante el Inter, la iba a ganar) tras arrollar por 4-0 al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

En 2023, el City se cobró la venganza y acabó ganando la Champions. / Rodrigo Jiménez / EFE

La Copa de Europa más inverosímil de las 15 que lucen en el palmarés del Real Madrid tuvo también al Manchester City como actor de reparto en cuartos de final. La ida en el Bernabéu fue un festival de seis goles (3-3) que envió la eliminatoria igualada al Etihad Stadium, donde Guardiola iba a acuñar una de sus frases más recordadas: "¡Qué manera más cojonuda que perder!".

Porque lo que ocurrió ocho días después no tuvo ningún sentido. El partido y la prórroga acabaron con 1-1 en el marcador, pese a que el City remató 33 veces a la portería de Lunin (ocho veces lo hizo el Madrid), un asedio de época. En la tanda final, el ucraniano se erigió en héroe, deteniendo dos lanzamientos y clasificando a los de Ancelotti para la final contra el Dortmund. Que ganaron, claro.

Lunin paró dos penaltis en 2024 para clasificar al Real Madrid a semifinales de la Champions. / EFE

El último precedente es el menos épico de la serie reciente, pues tuvo lugar en dieciseisavos de final o ronda de 'playoff'. Allí se cruzaron un Real Madrid que agotaba la gloriosa 'era Ancelotti' ya sin remedio y un Manchester City echo jirones, derrumbado futbolísticamente tras la grave lesión de Rodri.

Los de Guardiola resistieron en la ida, aunque el Madrid logró una merecida victoria en el tramo final (2-3). En la vuelta, sin Haaland en la ecuación, Mbappé firmó su mejor partido de blanco hasta la fecha, anotando un triplete (3-1). El que era vigente campeón eliminó al Atlético por penaltis en la siguiente ronda, pero el Arsenal castigó su decadencia en cuartos.

El último duelo entre Real Madrid y Manchester City se resolvió con un 'hat trick' de Mbappé. / Manu Fernández / AP

