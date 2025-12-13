El Barça busca el triunfo ante Osasuna que blinde el liderato para las fiestas

Toca despedir bien el año en el Camp Nou en el quinto partido del regreso al estadio. Después de cuatro victorias, el Barça recibe a Osasuna, el peor equipo visitante, con solo dos puntos ganados –sendos empates en Oviedo y Mallorca– de 24 posibles, y el aliciente de alejarse a siete puntos del Madrid que garantizaría la posesión del liderato para la reapertura de las puertas a mediados de enero.

Un cierre maravilloso se le dibuja al equipo de Hansi Flick. A diferencia del epílogo de 2024, cuando encadenó dos derrotas en Montjuïc (ante el Alavés y Atlético) y se despegó a seis puntos del liderato (del Atlético) y a cuatro del Madrid, segundo por entonces. Las posiciones se han invertido. Ahora manda el Barça, con cuatro de ventaja sobre los blancos.

Imagen del calentamiento de la sesión de este viernes del Barça. / Dani Barbeito / SPO

El secreto de los entrenamientos

El vuelco que se produjo en la anterior campaña –el equipo azulgrana conquistó los tres títulos españoles en el segundo semestre– se ha reproducido a menor escala. El Barça se marchó del Bernabéu alejado a cinco puntos del Madrid. En un mes y medio, Flick sonríe feliz y Xabi Alonso se ve acribillado por el fuego amigo de su propio bando.

Durante este tiempo, el Barça ha tomado una velocidad irresistible para sus perseguidores, incapaces de ligar seis victorias seguidas como han hilvanado los azulgranas. El secreto, dice Flick, se esconde en los entrenamientos: "Lo que veo hoy es totalmente distinto a lo que veía hace dos meses y me gusta mucho. Este es el nivel al que tenemos que entrenar, porque es cuando podemos mejorar".

Lewandowski y Casadó, en un esprint. / Dani Barbeito / SPO

Tres números uno

A la motivación que el entrenador pueda excitar entre sus hombres se añade el concepto de la competencia entre ellos. Flick observa con satisfacción que todos han de dar lo mejor de sí mismos. Expuso el ejemplo de Ferran y Lewandowski por adueñarse de la titularidad como delantero centro: "Es bueno para el equipo y para ellos porque siempre han de jugar al máximo y les hace mejorar".

Hubo otros nombres propios. Tres en concreto. Joan Garcia es el portero número uno, sin que haya una jerarquía añadida entre Ter Stegen y Szczesny. Eric Garcia también es el número uno entre los mediocentros por la estabilidad que le ha dado a la defensa al colocarse por delante de ella. Y Marcos Rashford es el número uno en predisposición.

Marc Bernal, Robert Lewandowski, Jules Kounde y Marcus Rashford, en el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva. / AFP7 vía Europa Press

El ejemplo de Rashford

"’No hace falta que me diga nada, boss; importa el equipo, tenemos que ganar los tres puntos y no importa nada más", desveló Flick que le dijo Rashford cuando intentaba justificar su suplencia más allá de explicar al inglés que se mide a "jugadores excelentes en su posición". El delantero fue crucial al aparecer ante el Eintrach, pero no le permitirá establecerse en el rectángulo de juego.

Desvelado el secreto, existe otra explicación más evidente. El Barça se presentó en el Bernabéu sin Joan Garcia, Gavi, Lewandowski y Raphinha, tampoco Christensen ni Ter Stegen, suplentes entonces igual que ahora.

La incorporación paulatina de todos ellos a los dichosos entrenamientos, y al once titular luego, ha revertido en una versión más próxima del Barça de la pasada campaña. La del equipo que, a menudo, se ve exigido al sobreesfuerzo de remontar el marcador. Lo que ha sucedido en los cuatro últimos encuentros. Ante el Alavés, Atlético, Betis y Eintracht.

Flick y Eric Garcia, en la última sesión. / Dani Barbeito / SPO

"No es el momento de mirar la tabla y regocijarnos y decir lo contentos que estamos con ser los primeros" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Liderato circunstancial

El liderato es circunstancial, pero sintomático. Flick no quiere presumir de mandar en la tabla ni de mirar a nadie por encima del hombro, pese a que sostener que su equipo tiene la calidad suficiente para batir a cualquier adversario. Con un pero. "En la Liga cuesta mucho ganar cada partido si no juegas al 100%", dijo, incluyendo el compromiso con Osasuna, por más tembloroso que parezca cuando se aleja de El Sadar.

"Es un camino muy largo, siempre lo dicho. Estamos en diciembre y quedan muchos partidos por disputar. No es el momento de mirar la tabla y regocijarnos y decir lo contentos que estamos con ser los primeros. Esa no es la buena actitud ahora", decía con severidad, sin motivos para lanzar ningún reproche a nadie.

