Los Palacios rinde un multitudinario homenaje este domingo a su campeón del mundo José Antonio Rueda

José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse, con tan solo 19 años, en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha anunciado el recibimiento oficial a José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 y Galardón Joven del Año 2025.

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha anunciado el recibimiento oficial a José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 y Galardón Joven del Año 2025. / AYUNTAMIENTO LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha anunciado el recibimiento oficial a José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 y Galardón Joven del Año 2025. El acto tendrá lugar el domingo 21 de diciembre a las 12,00 horas.

El pasado 30 de octubre iba a celebrarse este acto pero fue suspendido debido al accidente sufrido por el piloto palaciego en el Gran Premio de Malasia (Sepang).

José Antonio Rueda será recibido en el Consistorio donde se le hará entrega del Galardón Joven del Año 2025 y saludará a la afición desde el balcón del Ayuntamiento. Asimismo, como ya es tradición, será obsequiado por la Asociación de Productores de Tomate de Los Palacios con su peso en el reconocido Tomate de Los Palacios, el popular "bombón colorao".

Tras esta primera parte institucional, está previsto un "recibimiento multitudinario" en la Plaza de Andalucía, con saludo desde el balcón del Ayuntamiento y photocall con los vecinos, quienes podrán mostrarle su cariño y admiración al campeón.

José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse, con tan solo 19 años, en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo, logrando el título de Moto3.

El Ayuntamiento ha puesto en valor su "esfuerzo, constancia y humildad". Valores que "lo han hecho merecedor del Galardón Joven del Año 2025", reconocimiento aprobado por unanimidad por el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de octubre.

Desde muy temprana edad, Rueda demostró un talento excepcional: campeón de España de Minivelocidad con solo ocho años, campeón andaluz y nacional de Minimotos a los once, y único piloto en la historia en conquistar en una misma temporada el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. La próxima temporada competirá en la categoría de Moto2.

El alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, ha destacado que José Antonio Rueda "representa los valores de la juventud palaciega: sacrificio, trabajo y humildad. Su historia es un ejemplo de superación y un orgullo para todo nuestro pueblo".

