La Vuelta 2026 regresa a Sevilla: la ciudad será meta de una etapa el 9 de septiembre

La Vuelta Ciclista a España regresa a Sevilla en 2026. La etapa programada para el 9 de septiembre tendrá su meta en la ciudad como ya ocurrió en 2024 con un recorrido de 189 kilómetros que arrancará en Dos Hermanas y recorrerá Los Palacios, Utrera, El Coronil, Morón, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Morón y San José de la Rinconada antes de llegar a la capital. "Regresamos al foco mundial del ciclismo en una ciudad que vuelve a acogerla con los brazos abiertos", celebró el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La ruta completa

Mónaco rebosa demasiado lujo. No es un lugar para la clase media. Hasta en el Zara se ven más vestidos de fiesta que en cualquier otra tienda de la cadena repartida por el mundo. Los coches deportivos se agrupan a la puerta de su famoso casino y cuesta andar entre aceras que desaparecen con constantes embotellamientos. Se escucha el sonido del mar mientras se pasea por la playa del Larvotto, a poca distancia del lugar de donde partirá la Vuelta el 22 de agosto.

Recorrido oficial de la Vuelta a España 2026 Recorrido oficial de la Vuelta a España 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada: Día Etapa Recorrido Kms. Perfil 22 ago 1ª Mónaco-Mónaco 9 CRI 23 ago 2ª Mónaco-Manosque 215 Ondulada 24 ago 3ª Gruisan-Font Romeu 166 Final alto 25 ago 4ª Andorra La Vella-Andorra La Vella 104 Montaña 26 ago 5ª Falset-Roquetes 171 Llana 27 ago 6ª Alcossebre-Castellón 176 Media Montaña 28 ago 7ª Vall D'Alba-Valdelinares 149 Final alto 29 ago 8ª Puçol-Xeraco 168 Llana 30 ago 9ª La Vila Joiosa. Alto Aitana 187 Final alto 31 ago Jornada de descanso 1 sep 10ª Alcaraz-Elche de la Sierra 184 Media Montaña 2 sep 11ª Cartagena-Lorca 156 Llana 3 sep 12ª Vera-Calar Alto 166 Final en alto 4 sep 13ª Almuñécar-Loja 193 Media montaña 5 sep 14ª Jaén-Sierra de La Pandera 152 Final en alto 6 sep 15ª Palma del Río-Córdoba 181 Ondulada 7 sep Jornada de descanso 8 sep 16ª Cortegana-La Rábida-Palos Frontera 186 Ondulada 9 sep 17ª Dos Hermanas-Sevilla 189 Llana 10 sep 18ª Puerto de Sta. María-Jerez 32 CRI 11 sep 19ª Vélez Málaga-Peñas Blancas 205 Final en alto 12 sep 20ª La Calahorra-Collado del Alguacil 187 Final en alto 13 sep 21ª Granada-Granada 99 Ondulada

Que la ronda española salga dentro de ocho meses desde Mónaco -este miércoles se ha presentado la carrera oficialmente en el club Monte-Carlo Sporting- es una apuesta personal de Alberto Grimaldi, príncipe soberano del país y un gran apasionado al ciclismo. Cada año aprovecha el lugar de paso del Tour más cercano a Mónaco para acercarse, pasear por la salida y seguir la etapa en el coche del director de la prueba, Christian Prudhomme. Conoce a todos los corredores, más allá de los que todavía viven por estos territorios y no han emigrado a Andorra, porque pateando Mónaco uno se puede cruzar con Chris Froome, sin equipo para 2026, aunque no haya anunciado de forma oficial la retirada con cuatro Tours, dos Vueltas y un Giro a las espaldas.

El 23 de agosto los clistas irán partiendo de uno en uno por una contrarreloj que circulará por el trazado del circuito de Fórmula Uno, que no es llano, para abrir otra ronda española que repetirá el parto desde el extranjero: en 2024 salió de Lisboa y en 2025 lo hizo desde Turín.

Para ir desde Mónaco a Andorra en bici -tercer país que visitará la próxima Vuelta- habrá que hacer dos etapas por Francia; la segunda llegará a Font Romeu, primera de las siete llegadas en alto de la carrera, curiosamente a poca distancia de Les Angles donde acabará la tercera etapa del Tour, la que sale desde Granollers y despide Cataluña.

Curiosa la próxima Vuelta presentada en Mónaco. Servirá para proclamar aquello que cantaba Joan Manuel Serrat y que decía que “el sur también existe”. Porque el norte, lo que se dice norte, por ejemplo, Asturias con sus Lagos, o el Angliru, o Galicia con sus carreteras cargadas de trampas, quedan en el banquillo de la próxima Vuelta. Sólo habrá ruta por el sur de la península con 13 de las 21 etapas por debajo del paralelo 39 -de València hacia el estrecho- lo que es una llamada al calor a principio de septiembre. Diez etapas se celebrarán íntegramente en Andalucía. Se visitan las ocho provincias, tres días exclusivos en Granada, entre ellos la etapa reina de la penúltima jornada con llegada al alto del Alguacil antes de que termine la fiesta a las puertas de la Alhambra, en un último día que no será de paseo, siguiendo la norma que ha establecido el Tour.

Madrid queda fuera del guion, y no por el lío de las protestas contra el genocidio en Palestina que obligó a cancelar la última etapa de este año, sino porque el 13 de septiembre la capital española estará volcada en la Fórmula Uno. Tampoco se va a Canarias, porque a última hora, cuando todo parecía estar atado, Gran Canaria se descolgó y, posiblemente, por esta razón hubo que apostar fuerte por Andalucía, con los dedos cruzados para que la temperatura no se desboque demasiado.

Etapa completa en Andorra

Andorra (cuarta etapa) tendrá un recorrido de país, que ya pondrá la general patas arriba, aunque con apenas un centenar de kilómetros. Desde la capital pirenaica los ciclistas subirán a los autobuses para acudir a Falset de donde saldrá la etapa catalana que finalizará en Roquetes, preámbulo de una sexta etapa. Ojo al dato. Se vivirá uno de los momentos apasionados y claves de la próxima Vuelta: en la subida castellonense a la cima del Bartolo habrá tres kilómetros de gravel: una encerrona que no habrá que perderse.

Se visitará Teruel para ascender a Valdelinares y Alicante para subir a Aitana, que es una base del ejército del Aire desde donde se controla el tráfico aéreo por el Mediterráneo. A partir de ahí, tras un paso por Murcia, la Vuelta se encerrará en tierras andaluzas con las cimas de Calar Alto, Pandera, Peñas Blancas y la citada de Alguacil, como finales en altitud. Desde el Puerto de Santa María a Jerez (donde suenan las zambombas hasta Navidad) se correrán 32 kilómetros de contrarreloj a sólo tres días de acabar en la Alhambra.

Dureza y calor por doquier a la espera de concretar una participación que por ahora encabeza Primoz Roglic, residente en Mónaco, a la espera que se concrete el guion final pendiente siempre de lo que suceda antes en el Tour. Así que, por ahora, alegría, buenas palabras y un recorrido bañado en el oro que siempre reluce por las entrañas de Mónaco