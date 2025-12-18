Carlos Sainz vuelve a la carga: "Mi último Dakar está cerca"

Carlos Sainz (Madrid, 1962) presume de un envidiable palmarés. Doble campeón del mundo de rallies (1990 y 92) y cuatro veces ganador del rally Dakar, con cuatro marcas distintas (Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi) desde su debut en 2006. A sus 63 años, con la vida más que resuelta, podría disfrutar de unas fiestas en familia, pero no se resiste a llamada del desierto. El próximo 3 de enero estará en la salida de Arabia, al volante del Raptor T1+ y junto a su fiel copiloto Lucas Cruz, listo para volver a la carga.

El tándem español ha presentado este jueves en Madrid, en la sede de Red Bull España, su nuevo proyecto, después del descalabro en su primer año con Ford, cuando tuvieron que abandonar el Dakar a las primeras de cambio.

"Íbamos con ilusión y ganas, pero duró muy poco porque tuvimos un vuelco que no fue muy fuerte, a 30 km/h. Pudimos seguir, pero finalmente tuvimos que abandonar. No pudimos aprender mucho, pero el equipo sí", ha recordado Carlos.

Con ese bagaje y con un Raptor 50 kilos más ligero, Sainz volverá a intentarlo en 2026, en busca de su quinto Touareg: "Es un cochazo. Hemos llevado al peso mínimo donde nos interesaba. También se ha intentado ganar bajando el centro de gravedad y la suspensión es algo más ligera manteniendo la fiabilidad. Las mejoras son muy sutiles, pero se notan. Es muy difícil decir cuánto se mejora por kilómetro, ahora mismo estamos en un momento de igualdad por lo que los detalles se notan", ha explicado.

Otro aspecto a destacar es la preparación de cara al rally, con una cantidad de kilometraje previa (10.000). "Todo kilómetro es importante. Este año hemos hecho mas kilómetros que nunca de preparación y eso se nota", valora Sainz tras los rallies de Sudáfrica, Portugal y Marruecos.

Este último, considerado para todos los participantes el ensayo general del Dakar, se saldó con problemas de fiabilidad. "Intento ser positivo. El equipo tuvo que abrir todo el coche para solucionarlo y gracias a ir a Marruecos, pudimos resolverlo, porque si no, el tercer o cuarto día del Dakar nos hubiéramos ido para casa", argumenta. “El Dakar me ha enseñado a ser más paciente", insiste Sainz.

Uno de los aspectos que destaca de la próxima edición del Dakar son "las etapas larga, con días de más de 400 kilómetros cronometrados sin ayuda mecánica". El madrileño ve a "cuatro o cinco pilotos peleando por la victoria en la última semana" y confía en poder entrar en la batalla. “La competencia es muy fuerte porque todos los equipos han progresado”, subraya.

"Es un rally muy equilibrado, aunque esas etapas maratón me preocupan. Cuando terminas, te dan una bolsa con una tienda de campaña y la ración de comida. Tenemos que ver el estado del coche nosotros y echar gasolina. Además, no va a haber motos delante para guiar, por lo que quien abra la carrera va a sufrir. Pedimos a la organización que sean dos días seguidos para que quien abra y vaya a perder tiempo, al día siguiente pueda recuperar algo", ha añadido Sainz a las palabras de Lucas Cruz, que ha apuntado que "la estrategia será importante los días previos para decidir cómo quedar".

Sobre su futuro, Sainz cree que se ha ganado "el derecho de correr hasta cuando yo quiera" y avisa: “Cuando acabe este Dakar, que espero que sea bien, descansaré y después me miraré al espejo para hacerme varias preguntas: has disfrutado, has competido al máximo... Todas tienen una respuesta; si son positivas, seguiré el año que viene, pero sé que mi último Dakar está cerca”, afirma,

Por su parte, Lucas Cruz aspira a levantar de nuevo el Touareg junto a Carlos: “Tenemos un coche para ganar y vamos a intentar luchar por la victoria”, afirma el copiloto catalán: “Vamos con confianza y motivados para hacer un buen rally. El problema mecánico de Marruecos nos sorprendió , pero fue una buena llamada de atención”.