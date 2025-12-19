Sevilla-Celta cerrará la jornada el 12 de enero a las 21.00 y el Betis jugará en Oviedo el día 10

El encuentro entre Real Oviedo y Real Betis ya tiene fecha y hora confirmadas: se disputará el sábado 10 de enero, a las 14:00 horas, en la capital asturiana, dentro de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, según ha hecho oficial LaLiga.

El partido inaugural de la jornada

Por su parte, el Getafe-Real Sociedad abrirá el viernes 9 de enero, a las 21.00 horas, la jornada 19 de LaLiga EA Sports, que coincidirá con la disputa de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), con la participación de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Confirmación oficial de LaLiga

LaLiga confirmó este viernes los horarios oficiales de los ocho encuentros que faltan por jugarse de esta jornada, que se completará el lunes 12 de enero con el Sevilla-Celta de Vigo, a las 21.00 horas.

Partidos adelantados por la Supercopa

A primeros de diciembre ya se disputaron los partidos que afectan a los clubes que jugarán la Supercopa del 7 al 11 de enero. El día 2, el Barcelona ganó al Atlético de Madrid (3-1) y, al día siguiente, el Real Madrid derrotó en San Mamés al Athletic Club (0-3).

Horarios completos de la jornada 19

Viernes 9 de enero

21.00 Getafe-Real Sociedad

Sábado 10 de enero

14.00 Oviedo-Betis

16.15 Villarreal-Alavés

18.30 Girona-Osasuna

21.00 Valencia-Elche

Domingo 11 de enero

14.00 Rayo Vallecano-Mallorca

16.15 Levante-Espanyol

Lunes 12 de enero

21.00 Sevilla-Celta