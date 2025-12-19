Sevilla-Celta cerrará la jornada el 12 de enero a las 21.00 y el Betis jugará en Oviedo el día 10
El encuentro entre Real Oviedo y Real Betis ya tiene fecha y hora confirmadas: se disputará el sábado 10 de enero, a las 14:00 horas, en la capital asturiana, dentro de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, según ha hecho oficial LaLiga.
El partido inaugural de la jornada
Por su parte, el Getafe-Real Sociedad abrirá el viernes 9 de enero, a las 21.00 horas, la jornada 19 de LaLiga EA Sports, que coincidirá con la disputa de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), con la participación de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Confirmación oficial de LaLiga
LaLiga confirmó este viernes los horarios oficiales de los ocho encuentros que faltan por jugarse de esta jornada, que se completará el lunes 12 de enero con el Sevilla-Celta de Vigo, a las 21.00 horas.
Partidos adelantados por la Supercopa
A primeros de diciembre ya se disputaron los partidos que afectan a los clubes que jugarán la Supercopa del 7 al 11 de enero. El día 2, el Barcelona ganó al Atlético de Madrid (3-1) y, al día siguiente, el Real Madrid derrotó en San Mamés al Athletic Club (0-3).
Horarios completos de la jornada 19
Viernes 9 de enero
21.00 Getafe-Real Sociedad
Sábado 10 de enero
14.00 Oviedo-Betis
16.15 Villarreal-Alavés
18.30 Girona-Osasuna
21.00 Valencia-Elche
Domingo 11 de enero
14.00 Rayo Vallecano-Mallorca
16.15 Levante-Espanyol
Lunes 12 de enero
21.00 Sevilla-Celta
