José Antonio Rueda, el 'niño' andaluz que hizo historia al proclamarse campeón del mundo de Moto3 en 2025: sus 10 victorias

Los que conocen a José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025, lo definen como una "buena persona". Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, decía a este periódico en abril que cuando era aún más niño "tenía cara de tan buena persona" que pensó: "Este tío no va a llegar a nada, para esto hay que ser un poquito cabroncete". Esa frase la dijo justo después de que Rueda diera a Andalucía su primera victoria en el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez y, tras pronunciarla, se echó a llorar porque, en realidad, hacía mucho tiempo que creía en él: "Tanto, tanto, tanto tiempo que esto tenía que llegar. Esto tenía que llegar por narices; el puño me iba a partir aquí".

Aquel día, Rueda solo había dado las primeras alegrías de una temporada que iba a resultar histórica. Tras un año 2024 muy complicado, el piloto de Los Chapatales (Los Palacios, Sevilla) cambió de entrenador y consiguió recuperar las sensaciones que había tenido años atrás sobre la moto. Es necesario recordar que Rueda también fue el primer piloto de la historia en ganar la Rookies Cup y el Campeonato Junior del CEV en un mismo año, en 2022.

Rueda ha bordado prácticamente el campeonato de Moto3 en 2025. El sevillano comenzó ganando en Tailandia, en Buriram, hizo tercero en Argentina y volvió a la senda de la victoria en Estados Unidos. Llegó entonces el cero de Qatar, pero no fue más que un espejismo. Rueda se convirtió en el primer andaluz en ganar en Jerez, ciudad donde vive a su abuela -en la ELA de La Barca de la Florida-, con la que se fue a cenar la noche antes de competir. Encadenaría entonces tres victorias tras salir primero de Francia y Gran Bretaña. Los baches también llegaron en algunos circuitos y fue en Aragón donde cosechó su peor resultado en pista: octavo.

Imagen de Rueda en Brno. / FILIP SINGER / EFE

En el intermedio de la temporada sumaría victorias en Assen (Holanda) y Brno (República Checa), antes de volver a firmar un espectacular tramo final para coronarse como campeón: segundo en Cataluña, victoria en San Marino, segundo en Japón y campeón del mundo celebrado con un primero en Indonesia. El primer andaluz en hacer estos registros en el campeonato del mundo de velocidad desde que comenzara en 1949.

La siguiente carrera, José Antonio Rueda volvería a conseguir los 25 puntos tras subirse a lo más alto del cajón en Australia. Sin embargo, en Malasia un terrible accidente en el que le salvó la vida el doctor Charte, le impediría finalizar la temporada en Estoril (Portugal) y Valencia. A pesar de faltar las tres últimas carreras, sacó 78 puntos (más de tres grandes premios), a Ángel Piqueras, segundo clasificado y ganó en 10 de los 19 circuitos en los que corrió.

El apoyo de su familia

José Antonio Rueda es un apasionado de las motos desde muy pequeño. Su padre tenía una, pero no era tampoco un gran aficionado. Se iba de ruta con la madre del pequeño, pero poco más. "Le gustaba darle al puño, la mano ni le cogía", recordaba Almudena Ruiz, su madre, en conversación con El Correo de Andalucía tras su primera victoria en Jerez. Almudena reconoce que José Antonio no se montó en una moto hasta que no tenía 6 años y medio. Gustavo Rueda reconoce que la culpa fue "de la abuela", la que le compró su primera moto.

De izquierda a derecha: Juan Álvarez, presidente de la FAM, Almudena Ruiz, madre del piloto, y Gustavo Rueda, padre del mismo. / Domingo Díaz

Precisamente con ella había cenado la noche antes de hacer historia en Jerez. Fue a verla a La Barca de la Florida, una pedanía de Jerez, "se duchó y cenó tranquilo", explicaba su madre.

El apoyo de su familia ha sido fundamental. Los Rueda Ruiz reconocen que tuvieron que dejar de pagar hasta letras de la casa para que el niño pudiera competir. Su padre, incluso, se tuvo que poner a trabajar llevando camiones en el campeonato del mundo de MotoGP. "Si no apoya la familia al deportista que sea, no va a llegar", reconoce su madre. Además, han necesitado del apoyo externo. Almudena apuntaba que "siempre" ha habido gente alrededor de su hijo que tenían claro su talento. "Siempre hemos tenido personas que nos han apoyado para que el niño saliera adelante". Desde Utrera, por ejemplo, han empujado a Rueda.

Los homenajes y el futuro

Tras la recuperación de la lesión sufrida en Malasia por el choque con el suizo Noah Dettwiler en la vuelta de calentamiento, José Antonio Rueda llegó a España para ser homenajeado en varias ocasiones. En Los Palacios le entregaron el Galardón Joven del Año 2025 y firmó en el libro de honor del Ayuntamiento. Además, recibió el llamado bombón colorao: su peso (70 kilos) en tomates.

El Real Betis Balompié también le homenajeo. El '99' saltó al césped de La Cartuja para recibir una camiseta verdiblanca con el nombre y el número que luce en su moto (en honor a su ídolo Jorge Lorenzo). La ovación recibida fue atronadora.

Ahora, a Rueda solo le queda mirar al futuro. 2026 es el año del salto a Moto2, la antesala de la categoría reina de MotoGP. Si 2025 ha sido histórico, al año que entra aún le quedan kilómetros para que 'R' siga dando gas y escribiendo páginas de gloria en la historia del motociclismo andaluz.