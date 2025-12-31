En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días
- Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
- La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
- Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de diciembre de 2025
- Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
- La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
- La ilusión de los Reyes llega a Triana: horarios y recorrido del Heraldo y la Cabalgata
- Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación