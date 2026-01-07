Fútbol
La Copa del Rey sortea sus octavos de final con 11 equipos de Primera y 5 de Segunda
Los rivales de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic saldrán del bombo de LaLiga Hypermotion, entre Deportivo de La Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete
EP
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) será el escenario este miércoles a partir de las 13.00 horas del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, con la presencia de once equipos de LaLiga EA Sports y cinco de LaLiga Hypermotion, y sin ser puro y con teórica ventaja para los cuatro que participan en la Supercopa de España.
Tras la clasificación este martes del Rayo Vallecano, que eliminó al Granada CF en el último choque de los dieciseisavos de final y aplazado por tener el equipo madrileño en las fechas de esa ronda encuentro de la Conference League, quedaron definidos los 16 conjuntos que se emparejarán en un sorteo sin presencia de modestos del fútbol no profesional y en una eliminatoria todavía a partido único.
En el bombo estarán el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, los cuatro de la Supercopa, el Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Alavés y Rayo Vallecano, también de LaLiga EA Sports, y el Deportivo de La Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete, de LaLiga Hypermotion.
No será un sorteo puro ya que los cuatro primeros quedarán emparejados con un equipo de Segunda División, mientras que el restante se medirá a uno de los otros siete de Primera, con los de menor categoría jugando como locales. Los seis restantes de la máxima categoría se cruzarán entre sí, con el primero que salga ejerciendo de anfitrión en una eliminatoria que se disputará entre el 13 y el 15 de enero.
Además, ya por la tarde, en la sede federativa, a partir de las 16.30 horas, será el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola y que emparejará, a partido único y sin condicionantes, al FC Barcelona, vigente campeón, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid CFF, FC Badalona Women, Costa Adeje Tenerife y Athletic Club. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero.
