Atletismo
La sevillana Valme Prado bate el récord de Andalucía de 800 metros en pista cubierta
La atleta de Dos Hermanas rebaja su propia marca y firma un tiempo de 2:05.90 en la reunión internacional celebrada en Málaga
La atleta sevillana Valme Prado, que compite con el Unicaja Jaén Paraíso Interior, ha establecido un nuevo récord de Andalucía de 800 metros en pista cubierta tras firmar una marca de 2 minutos, 5 segundos y 90 centésimas en la reunión internacional celebrada este domingo en Antequera (Málaga), según ha informado la Federación Andaluza de Atletismo.
Prado fue cuarta en la serie A de esta prueba, en una carrera de alto nivel internacional que se adjudicó la italiana Lorenza de Noni, vencedora con un tiempo de 2:03.93. La segunda posición fue para la británica Shaikira King, con 2:04.14, mientras que la tercera plaza la ocupó la leonesa Lucía Juan Cantón, que cruzó la meta en 2:05.61.
La corredora natural de Dos Hermanas (Sevilla), de 25 años, mejora así su propia plusmarca regional, que había establecido en 2024 con un registro de 2:06.10, consolidándose como la atleta andaluza más rápida de la historia en esta distancia bajo techo.
Además, Valme Prado posee también el récord andaluz de 1.000 metros en pista cubierta, con una marca de 2:47.38, lograda igualmente en Antequera el pasado año. Unos registros que confirman su progresión y su excelente estado de forma en el inicio de la temporada invernal.
