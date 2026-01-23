Muere a los 60 años Manolo Toledano, exjugador y antiguo director deportivo del Recreativo de Huelva

El exfutbolista del Recreativo de Huelva Manolo Toledano, leyenda albiazul y referente del club también como director deportivo, coordinador de la cantera y técnico del filial y de la base, ha fallecido a los 60 años, según informó este jueves la entidad onubense.

El Recreativo, que milita en la Segunda RFEF, lamentó "profundamente" en un comunicado el fallecimiento de "una de las grandes leyendas" del club decano del fútbol español y trasladó su "más sincero pésame" a la familia y amigos de una persona "muy querida dentro de la familia recreativista".

"El cielo hoy es más albiazul, nunca te olvidaremos. Descansa en paz, ‘Tole’", concluye el escrito del 'Recre' sobre Toledano (Huelva, 9 de junio de 1965), quien jugó, además, en equipos como Levante, Polideportivo Almería, Linares, el extinto CD Málaga o el Xerez Deportivo.

Toledano era delantero y debutó con 16 años en el primer equipo del Recreativo en la campaña 1981-82, en la que marcó tres goles. Fue el inicio de una carrera con 330 partidos, en los que anotó 74 tantos en 16 temporadas entre Primera División, Segunda y Segunda B.

Trayectoria en los banquillos

El último contacto con el fútbol de Toledano fue como técnico del Atlético Onubense en la recta final de la pasada temporada, en la que se hizo cargo del filial tras tomar las riendas del primer equipo Raúl Galbarro, mientras que en años anteriores dirigió a equipos de categorías inferiores, como el cadete o el juvenil.

Como director deportivo del 'Decano', una función que asumió en 2015, fue el encargado de diseñar la plantilla del Recreativo en la época de Manuel Zambrano como presidente del club y en 2022, con José Antonio Sotomayor como máximo dirigente, se convirtió en coordinador de la cantera albiazul.

Noticias relacionadas

Toledano también ejerció como entrenador en otros equipos de la provincia de Huelva como el Ayamonte o el Cartaya.