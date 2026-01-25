El Cajasol Andalucía hace historia y gana la Copa de la Reina de voleibol

El Fundación Cajasol Andalucía escribió este domingo una de las páginas más memorables del voleibol andaluz al proclamarse campeón de la 51.ª edición de la Copa de SM La Reina Iberdrola, tras imponerse con autoridad a las grandes favoritas, el Heidelberg Volkswagen, por un contundente 3-0 (25-22, 25-17 y 25-19) en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife. El título viaja por primera vez a Andalucía, culminando un torneo inolvidable en el que las sevillanas también eliminaron a las vigentes campeonas, Avarca de Menorca.

Llegadas a la competición como octavo clasificado, sin experiencia previa en una final copera, las andaluzas completaron una gesta histórica, basada en una apuesta valiente, ambiciosa y sin complejos. En la gran final sorprendieron desde el primer punto a un Heidelberg superado, impreciso y sin capacidad de respuesta ante el vendaval sevillano.

Un inicio arrollador que marcó la final

El choque arrancó con un guión inesperado. El Cajasol salió desatado, con una intensidad y pegada que descolocaron por completo al conjunto colegial. Las de Ricardo Fernández llegaron a escaparse hasta el 7-1, obligando a Gabi Navarro a frenar la sangría con un tiempo muerto urgente.

La reacción canaria llegó de la mano de Sulian Matienzo y Bea Novoa, que ajustaron el marcador hasta el 9-8 y devolvieron el partido a un escenario de máxima igualdad. A partir de ahí, el set se convirtió en un intercambio constante de golpes, con un ambiente creciente en la grada y una tensión que se disparó al alcanzar el 16-16.

En los momentos decisivos emergió la personalidad del Cajasol. Jada Burse, asumió riesgos, corrigió errores y sostuvo al equipo junto a Maguilaura, mientras Heidelberg buscaba el sorpasso sin éxito. Un saque directo de Ashlyn Herman selló el primer set para las andaluzas (25-22).

Crecimiento imparable del campeón

Lejos de conformarse, el Cajasol fue a más. Como ya ocurriera en semifinales ante Avarca de Menorca, las sevillanas entraron en un estado de confianza total. Heidelberg volvió a empezar a remolque, incapaz de frenar el avance rival pese a su esfuerzo defensivo (7-4).

Jada Burse, omnipresente durante toda la final, volvió a liderar el ataque andaluz, mientras el conjunto colegial dependía en exceso de acciones aisladas de Bea Novoa y Christine McKenzie, sin encontrar solidez atrás. La superioridad del Cajasol fue clara y el segundo set cayó con contundencia del lado andaluz (25-17).

El broche de oro a una hazaña irrepetible

Con un set separando a las sevillanas del título, la presión se reflejaba en los rostros del Heidelberg, que un año después volvía a verse contra las cuerdas en una final copera. Pero el cambio de dinámica nunca llegó. El inicio del tercer set fue, de nuevo, demoledor: Hale Evans, Maguilaura y Ashlyn Herman impulsaron un 4-0 que acercaba el sueño.

Heidelberg se sostuvo a base de destellos de Matienzo y una regular Bea Novoa, pero el Cajasol no dejó escapar la oportunidad. Con Lucía Prol Bruña tomando protagonismo ofensivo y una Burse tocada físicamente en el día de su cumpleaños, el equipo sevillano resistió el último intento de reacción rival y cerró el partido para grabar su nombre en la historia.

El Cajasol Andalucía, de octavas a campeón, culmina así una victoria épica, símbolo de ambición, valentía y trabajo colectivo. Una Copa de la Reina inolvidable que ya luce con letras de oro en el palmarés del voleibol andaluz.