El Cajasol Andalucía hace historia y se mete en la final de la Copa de la Reina

El Fundación Cajasol Andalucía ha firmado una de las grandes gestas de la Copa de la Reina de voleibol al clasificarse por primera vez para la final tras eliminar al Avarca de Menorca, vigente campeón, en un vibrante duelo decidido en el set de oro. El conjunto sevillano luchará esta tarde por el título a partir de las 18:30 horas (17:30 en Canarias) en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

El equipo andaluz mostró personalidad desde el inicio. Tras un primer set muy igualado, resuelto en un ajustado 24-26, el Avarca reaccionó con contundencia y se llevó con claridad el segundo y el tercero (25-15 y 25-16), apoyado en la inspiración ofensiva de Camila Hiruela, máxima anotadora del encuentro con 28 puntos.

Cuando todo parecía encaminado para el conjunto balear, apareció la mejor versión del Cajasol Andalucía. Liderado por una Jada Burse espectacular, autora de 29 puntos, el equipo sevillano levantó un cuarto set que tenía cuesta arriba y forzó el set de oro. En el desempate, la sociedad formada por Burse y Dessiré Frías resultó decisiva para culminar la remontada y sellar un triunfo histórico (13-15).

Un reto mayúsculo por el título

En la final, el Cajasol Andalucía se medirá al Heidelberg Volkswagen, que repetirá presencia por segundo año consecutivo tras imponerse al Emalsa Gran Canaria en otra semifinal de máxima tensión, también resuelta en el set de oro (15-12).

El conjunto colegial supo resistir la reacción del Olímpico en un partido de alternativas, con actuaciones destacadas de Lola Hernández y Matienzo, decisivas en los momentos finales. A pesar del empuje del Emalsa, liderado por Saray Manzano y Ajack Malual, el Heidelberg acabó imponiendo su mayor solidez colectiva.

Con este escenario, el Cajasol Andalucía afronta una final inédita, cargada de ilusión y ambición, con la oportunidad de coronar una Copa de la Reina histórica para el voleibol sevillano. Esta tarde, a las 18:30 horas, el equipo andaluz buscará poner el broche de oro a un torneo inolvidable, en un partido que será retransmitido en Canal Sur Más.