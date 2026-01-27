Dos Hermanas presume de Copa: el Cajasol Andalucía levanta la Reina en casa y avisa que "vendrán más"

Las chicas del Cajasol Andalucía no esconden su sonrisa. Enfundadas en sus medallas de oro, las nazarenas han aterrizado este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol del centro de Sevilla para celebrar por todo lo alto que son campeonas de la Copa de la Reina después de batir en la final a las favoritas para hacerse con el trofeo. Orgullosas, muestran su galardón a la prensa y avisan: "No va a ser la única copa que traigamos".

Las nazarenas partían octavas en el campeonato y este pasado domingo firmaron una nueva página en los libros de historia del voleibol andaluz. En su heroica gesta, han vencido a las anteriores ganadoras del campeonato y han ido derrotando todas las apuestas hasta hacerse con una clara victoria con un 25-17. Así, en la primera final que jugaban el club, consiguieron traerse el primer título de este campeonato a Andalucía.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha reconocido el esfuerzo de las jóvenes jugadoras y les ha asegurado que son "un espejo para muchas niñas que os están mirando y se van a querer reflejar". La unión entre ambas entidades se selló hace apenas unos meses y en este poco tiempo ya ha dado muestras de su éxito. "Espero que el año que viene nos podamos vernos aquí con otra copa o sin copa, porque esta casa quiere seguir apoyando al voleibol de Dos Hermanas", ha asegurado.

Un ejemplo para las más pequeñas

Muchas de las jóvenes campeonas compatibilizan su carrera deportiva con sus estudios universitarios. De hecho, todavía les cuesta creer que hayan conseguido esta gesta. Aun así, esperan continuar agrandando su leyenda y confirmar que irán a por todas en lo que les resta de liga. De hecho, este mismo fin de semana tendrán que volver a embarcarse en el avión para competir en Canarias, donde ya son uno de los rivales más importantes.

"Es una cosa histórica para el club y para la ciudad, ha sido algo increíble", ha defendido la capitana del conjunto, Maguilaura Frías, que sonríe al recordar como les llegaban decenas de mensajes de la afición viendo sus partidos en la televisión, en los móviles o donde pudieran. "Ni nos lo creíamos", ha confesado en una atención a la prensa antes de dar las gracias a todos los fans que las han seguido durante el campeonato.

En especial, Frías se ha acordado de las niñas que juegan al voleibol en clubes y colegios de la ciudad: "A nosotras nos llena de mucho orgullo e ilusión que las niñas se vean reflejadas en nosotras y nos vean como un ejemplo". Así, confiesa que "todavía" no es consciente ni es capaz de asimilar lo que han conseguido, por lo que ha animado a todas las chicas a que sigan adelante con sus metas y les ha recordado que "los sueños se cumplen".

El Cajasol Andalucía ha demostrado que otra forma de hacer las cosas es posible. De hecho, el entrenador no ha parado de recibir llamadas de teléfono en los últimos días de gente dándole la enhorabuena por cómo lo han logrado: "Intentamos siempre seguir una filosofía por la forma en la que se han comportado en la victoria". Como él, Frías ha explicado que lo más importante es que han jugado "unidad" y se han divertido y han disfrutado.

Por la mañana, el equipo ha podido celebrar su triunfo en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Allí, el alcalde, Francisco Rodríguez, ha mostrado su orgullo por las deportistas y les ha transmitido el cariño de la afición y de los vecinos. "Esta Copa de la Reina seguro servirá de impulso y de motivación para afrontar lo que queda de liga de la mejor de las formas, como un equipo ganador que suma un nuevo éxito", ha insistido.