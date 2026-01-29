El Mundial de MXGP arranca en marzo: España se prepara para la gran cita en Almonte

El Campeonato Mundial de MXGP está a punto de arrancar, con la primera prueba programada para el 8 de marzo en Bariloche, Argentina. Solo dos semanas después, el circuito de Almonte, en Huelva, acogerá la única cita del campeonato en España, una de las más esperadas por los aficionados locales, con la particularidad de ser la primera vez que se celebra en Andalucía. Además, este evento contará con puntuación para el calendario europeo.

Los equipos ya han presentado a los pilotos que lucharán por el título en la categoría élite de motocross, con el actual campeón, Romain Fevbre, como el gran favorito para defender su corona. Sin embargo, otros contendientes como Lucas Coenen y el español Rubén Fernández intentarán arrebatarle el título. Una de las principales ausencias será la de Glenn Coldenhoff, quien ha decidido emigrar al campeonato brasileño.

A continuación, te detallamos los pilotos confirmados para la próxima edición del Mundial:

DUCATI FACTORY RACING MXGP

Andrea Bonacorsi : 8º en el Mundial 2025.

: 8º en el Mundial 2025. Jeremy Seewer : 10º el año pasado.

: 10º el año pasado. Calvin Vlaanderen: 6º en la clasificación final de 2025.

FANTIC FACTORY RACING MXGP

Brent Van Doninck : 19º en la clasificación general del pasado año.

: 19º en la clasificación general del pasado año. Alberto Forato: 25º en el 2025.

GABRIEL SS24 KTM

Oriol Oliver: Ascendido de MX2, piloto español que debutará este año.

HONDA HRC

Jeffrey Herlings : 5º en 2025, uno de los favoritos con una vasta trayectoria.

: 5º en 2025, uno de los favoritos con una vasta trayectoria. Tom Vialle : Campeón de MX2 en dos ocasiones, sube a MXGP.

: Campeón de MX2 en dos ocasiones, sube a MXGP. Rubén Fernández: El gallego será la gran esperanza española tras finalizar 4º en 2025.

JK RACING YAMAHA

Isak Gifting: 16º el año pasado.

KAWASAKI RACING TEAM

Romain Fevbre : Campeón del mundo y principal candidato para defender el título.

: Campeón del mundo y principal candidato para defender el título. Pauls Jonass: 15º en 2025.

MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM

Maxime Renaux : 7º en 2025, busca mejorar su posición.

: 7º en 2025, busca mejorar su posición. Tim Gajser: Con 5 campeonatos en su haber, buscará estar en los podios tras acabar 9º en la clasificación.

MRT RACING TEAM BETA

Jago Geerts : 12º en la temporada pasada.

: 12º en la temporada pasada. Rick Elzinga: Nuevo en la categoría, ascendiendo de MX2.

MX-HANDEL HUSQVARNA RACING

Kevin Brumann: 23º en 2025, buscará acercarse a los primeros puestos.

NESTAAN HUSQVARNA FACTORY RACING

Kay de Wolf: Otro piloto que asciende de MX2, el neerlandés se une a la categoría reina.

RED BULL KTM FACTORY RACING

Lucas Coenen : 2º en la clasificación de 2025, uno de los principales aspirantes al título.

: 2º en la clasificación de 2025, uno de los principales aspirantes al título. Andrea Adomo: Ascendido de MX2, debutará este año.

TEAM HONDA MOTOBLOUZ SR MOTUL

Kevin Horgmo : 18º en 2025, espera mejorar su desempeño.

: 18º en 2025, espera mejorar su desempeño. Thibaut Benistant: Procedente de MX2, se estrena en MXGP.

TEAM LEOPARDEN RACING

Leopold Ambjörnsson: Nuevo en la categoría, el sueco buscará adaptarse y mostrar su potencial.

TEM JP253 KTM RACING TEAM

Jan Pancar: 11º el año pasado, el esloveno tiene aspiraciones de seguir creciendo.

VAN VENROOY KTM RACING

Mattia Guadagnini: 17º en 2025, buscará escalar posiciones en la clasificación.

La nueva temporada promete una gran competitividad, con nombres consolidados y jóvenes promesas que lucharán por destacar en el Mundial de MXGP 2026.