Deportes
El Cádiz-Almería se suspende por la borrasca Marta: se jugará el domingo por la tarde
Los efectos del temporal han provocado también la cancelación del Sevilla FC-Girona FC, previsto para este sábado a las 18:30
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00. Finalmente, el encuentro se ha pospuesto para este domingo 8 de febrero a las 16:15, tal como ha anunciado el propio club cadista en sus redes sociales.
"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Tras la cancelación, las autoridades han decidido que este partido se juegue finalmente este domingo 8 de febrero a las 16:15.
